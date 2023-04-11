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Вестник Мордовии

Российские бойцы еще применят против ВСУ трофейные танки Leopard

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Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Народная милиция ДНР"

Поставляемая вооруженным формированиям киевского режима зарубежными спонсорами боевая техника часто попадает в число трофеев российских войск. Вполне вероятно, что уже после первых случаев применения в боях танков Challenger, Leopard, БТР Stryker, БМП Bradley, Marder часть их них не только окажется в Кубинке, но и будет применяться против своих недавних владельцев. Так считает проект "РГ:русское оружие".

Например, в настоящее время бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса эксплуатируют финский бронетранспортер SISU XA-180.

Эти машины в 80-х годах создавались для замены закупленных в Советском Союзе БТР-60. Внешне они похожи на образцы, спроектированные во Франции и Германии.

Как можно понять из размещенных фотографий, в корме имеются два люка входа в десантное отделение, в котором помещается шестнадцать пехотинцев. Экипаж - два человека. Толщина лобовой брони - 10 мм. Мощность дизельного двигателя -236 л.с. Максимальная скорость - 100 км/ч, на плаву - 9 км/ч. Запас хода по топливу - 800 км. Вооружение, как правило, представлено 12,7-мм пулеметом НСВТ "Утес". Боевая масса - 15500 кг.

Финские власти до сих пор не обнародовали точное количество поставленных XA-180, однако часть из них уже уничтожена или оказалась у наших военнослужащих.

Также в разное время против ВСУ воевали различные трофейные бронеавтомобили Humvee, М113, AT105 Saxon, поставленные из Восточной Европы Т-72М1. Последние порой "сдавались в плен" буквально через несколько дней после направления на линию боевого соприкосновения. При этом никакой роли не играло то, что сидевшие за броней боевики были подготовлены натовскими инструкторами. Нет сомнений, что подобная участь ждет и недавние натовские многочисленные "подарки".

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Страны
Германия
Россия
Финляндия
Франция
Продукция
Bradley
HMMWV
M113 БТР
Stryker
БТР-60
Т-72
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