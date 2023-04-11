Центр Хруничева адаптирует "Ангару" для запуска модулей Российской орбитальной станции

Гендиректор предприятия Алексей Варочко рассказал о завершении эскизного проектирования ракеты-носителя тяжелого класса с улучшенными энергетическими характеристиками "Ангара-А5М"

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) проведет адаптацию ракеты-носителя "Ангара-А5М" под запуски модулей перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор предприятия Алексей Варочко.

"Для запуска модулей РОС будет использоваться модернизированная ракета-носитель "Ангара-А5М". В настоящее время ведется эскизное проектирование по адаптации ракеты к различным модулям, которые будут являться базовыми элементами новой Российской орбитальной станции", - рассказал Варочко.

Также уже завершено эскизное проектирование ракеты-носителя тяжелого класса с улучшенными энергетическими характеристиками "Ангара-А5М", ведется разработка конструкторской документации.

В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером РФ, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Сейчас идет ее эскизное проектирование. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной Российской орбитальной станции уже известна.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.