Вблизи зоны СВО увеличили число подразделений с комплексами ПВО

Генерал-лейтенант Демин: вблизи зоны СВО в два раза увеличено число подразделений с ПВО
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В районах вблизи зоны российской спецоперации в два раза увеличено число подразделений, оснащенных ЗРК С-400, С-300ПМ2 и С-350, и более чем в пять раз – комплексами "Панцирь-С", заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.
По его словам, в зонах дежурства в воздухе действуют многофункциональные истребители, которые не только уничтожают обнаруженные самолетами А-50У воздушные цели, но и поражают противорадиолокационными ракетами радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы противника.
День войск противовоздушной обороны - День войск ПВО - является памятным днем в Вооруженных силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.