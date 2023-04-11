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РИА Новости

Вблизи зоны СВО увеличили число подразделений с комплексами ПВО

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Военнослужащий РФ в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России
Военнослужащий РФ в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Генерал-лейтенант Демин: вблизи зоны СВО в два раза увеличено число подразделений с ПВО

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В районах вблизи зоны российской спецоперации в два раза увеличено число подразделений, оснащенных ЗРК С-400, С-300ПМ2 и С-350, и более чем в пять раз – комплексами "Панцирь-С", заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

"Зенитные ракетные войска выполняют задачи по прикрытию важных инфраструктурных объектов на территории Российской Федерации. Для этого в районах вблизи от зоны СВО увеличено в два раза число подразделений, оснащенных зенитными ракетными комплексами средней и большой дальности (С-400, С-300ПМ2, С-350), и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" более чем в пять раз", - сказал Демин.

По его словам, в зонах дежурства в воздухе действуют многофункциональные истребители, которые не только уничтожают обнаруженные самолетами А-50У воздушные цели, но и поражают противорадиолокационными ракетами радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы противника.

День войск противовоздушной обороны - День войск ПВО - является памятным днем в Вооруженных силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.

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С-400 Триумф
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