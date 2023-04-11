Опыт СВО закладывается в учебники для войск ПВО, заявили в Минобороны

Генерал-лейтенант Демин: знания на основе опыта СВО закладываются в учебники для войск ПВО
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Знания на основе опыта спецоперации на Украине передаются преподавательскому составу и закладываются в учебники для подготовки российский войск ПВО, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.
Он добавил, на каждой кафедре в рамках ее предметной области корректируются учебно-методические материалы. Слушателям Военной академии ВКО передаются знания по управлению воинскими формированиями ПВО в условиях "современной войны". Курсанты осваивают новые способы и приемы обнаружения воздушных целей, ведения зенитного ракетного (зенитного артиллерийского) огня.
Генерал также отметил, что особое внимание уделяется маневру, поскольку события в зоне спецоперации показали, что любое подразделение и любое средство ПВО является мишенью для противника. По его словам, принцип "поразил цель и сменил позицию" - это "необходимое условие выживания" на поле боя.
"Весь этот опыт закладывается в учебники и учебные пособия для более глубокого и детального изучения", - подчеркнул Демин.
День войск противовоздушной обороны - День войск ПВО - является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.