Опыт СВО закладывается в учебники для войск ПВО, заявили в Минобороны

Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО.

Генерал-лейтенант Демин: знания на основе опыта СВО закладываются в учебники для войск ПВО

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Знания на основе опыта спецоперации на Украине передаются преподавательскому составу и закладываются в учебники для подготовки российский войск ПВО, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

"В военно-учебных заведениях ВКС все факты ударов с воздуха по войскам и объектам Российской Федерации анализируется. Оцениваются действия подразделений и частей ПВО. Обобщенный опыт вооруженной борьбы оперативно доводится до научно-преподавательского состава, адъюнктов и докторантов", - сказал Демин.

Он добавил, на каждой кафедре в рамках ее предметной области корректируются учебно-методические материалы. Слушателям Военной академии ВКО передаются знания по управлению воинскими формированиями ПВО в условиях "современной войны". Курсанты осваивают новые способы и приемы обнаружения воздушных целей, ведения зенитного ракетного (зенитного артиллерийского) огня.

Генерал также отметил, что особое внимание уделяется маневру, поскольку события в зоне спецоперации показали, что любое подразделение и любое средство ПВО является мишенью для противника. По его словам, принцип "поразил цель и сменил позицию" - это "необходимое условие выживания" на поле боя.

"Весь этот опыт закладывается в учебники и учебные пособия для более глубокого и детального изучения", - подчеркнул Демин.

День войск противовоздушной обороны - День войск ПВО - является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.