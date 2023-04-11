Минобороны заявило о росте интенсивности пуска ракет в ходе подготовки ПВО

Генерал-лейтенант Демин: интенсивность пуска ракет при подготовке ПВО выросла в тысячу раз

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Интенсивность боевой подготовки подразделений ПВО-ПРО кратно возросла, за 2022 год было израсходовано в тысячу раз больше зенитных управляемых ракет, чем в 2021-м, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.

"За прошедший год кратно возросла интенсивность боевой подготовки частей и подразделений ПВО-ПРО в ходе специальной военной операции. Так, в течение 2022 года израсходовано в тысячу раз больше зенитных управляемых ракет, чем на мероприятиях боевой подготовки в 2021 году", - сказал Демин.

По его словам, это напрямую влияет на уровень подготовленности специалистов и слаженности боевых расчетов ПВО, которые "растут с каждым днем".

День войск противовоздушной обороны является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.