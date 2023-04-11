В войска ПВО поступили комплексы для борьбы с мини-дронами

Генерал-лейтенант Демин: в войска ПВО поступили комплексы для борьбы с мини-беспилотниками

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Первые российские радиолокационные комплексы, позволяющие бороться с мини-беспилотниками, поступили в подразделения российских войск ПВО в 2022 году, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

Генерал рассказал о проблеме обнаружения штатными средствами радиолокационной разведки российских войск мини- и микробеспилотников.

"Так вот, как раз для борьбы с воздушными целями такого класса в подразделения объединений ПВО в прошлом году поступили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотным летательным аппаратам "РЛК-МЦ" отечественного производства. Они уже выполняют боевые задачи по прикрытию критически важных военных и государственных объектов, в том числе в зоне проведения СВО", - сказал Демин.

По его словам, данные комплексы способны не только своевременно обнаруживать тактические дроны, действующие на малых и предельно малых высотах, на дальности до 20 километров, выдавая целеуказания огневым средствам ПВО, но и самостоятельно осуществлять их радиоэлектронное подавление.

"В текущем году войска противовоздушной и противоракетной обороны в рамках государственного оборонного заказа будет поставлена еще несколько таких образцов, а с 2024 года предприятия ОПК будут поставлять для нужд нашей объединений ПВО до 20 комплексов ежегодно", - добавил Демин.

День войск противовоздушной обороны - День войск ПВО - является памятным днем в Вооруженных силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.