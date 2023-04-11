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ТАСС

Комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотникам РЛК-МЦ поступили в войска

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Генерал-лейтенант Андрей Демин на презентации для журналистов зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Фото PhotoXPress.ru
Генерал-лейтенант Андрей Демин на презентации для журналистов зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Фото PhotoXPress.ru.

Командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин рассказал, что они уже выполняют задачи по прикрытию критически важных военных и государственных объектов, в том числе в зоне СВО

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Подразделения ПВО получили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотным летательным аппаратам РЛК-МЦ. Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.

Он напомнил, что тактические авиационные дроны (мини- и микробеспилотники) сложнее обнаружить.

"В связи с малой эффективной отражающей поверхностью тактических БПЛА вскрыть их полет штатными средствами радиолокационной разведки, стоящими на вооружении наших Вооруженных сил, достаточно проблематично, и это общемировая тенденция. Так вот, как раз для борьбы с воздушными целями такого класса в подразделения объединений ПВО в прошлом году поступили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотным летательным аппаратам РЛК-МЦ отечественного производства", - сказал Демин в интервью газете "Красная звезда".

По словам командующего, поставленные комплексы уже выполняют задачи по прикрытию критически важных военных и государственных объектов, в том числе в зоне спецоперации. Они могут обнаруживать тактические дроны на малых и предельно малых высотах на дальности до 20 км. Они выдают целеуказания огневым средствам ПВО, а также осуществляют радиоэлектронное подавление каналов управления и спутниковой радионавигации таких беспилотников, образуя над объектом обороны радиоэлектронный купол.

"В текущем году в войска противовоздушной и противоракетной обороны в рамках государственного оборонного заказа будет поставлено еще несколько таких образцов, а с 2024 года предприятия ОПК будут поставлять для нужд нашей объединений ПВО до 20 комплексов ежегодно", - добавил он. 

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