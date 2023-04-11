Генерал-лейтенант Демин: в новых регионах сформированы части и соединения ПВО ВКС России

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В новых регионах РФ сформированы части и соединения ПВО ВКС России, которые совместно с частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов в зоне спецоперации, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.

"В новых регионах Российской Федерации сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, которые совместно с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне СВО", - сказал Демин.

Тридцатого сентября в состав России по итогам проведенных референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ прошли в них с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%.