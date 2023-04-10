Председатель КГБ Беларуси: «Следует ожидать серьезной эскалации обстановки в нашем регионе».

Следует ожидать серьезной эскалации обстановки в нашем регионе. Об этом заявил журналистам председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель после встречи с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, состоявшейся 4 апреля в Минске. По его словам, с весны текущего года ожидается активизация террористической деятельности на территории Беларуси. «Эта угроза нарастает. По нашим оценкам, мы главе государства докладывали, что примерно с весны этого года планируется активизация террористической деятельности на нашей территории», – сказал Иван Тертель. В качестве примеров он привел неудавшийся теракт на аэродроме Мачулищи и ликвидацию террориста в Гродно.

В беседе с журналистами Тертель также назвал и силы, которые формируют эти террористические угрозы. «Мы констатируем (и это не секрет, периодически прорываются такие сюжеты в открытый эфир), что на территории Польши, Украины, Литвы, Латвии, Чехии существуют лагеря по подготовке боевиков, – поделился с журналистами информацией председатель КГБ. «Мы знаем конкретно вербовочные пункты, знаем, кто этим занимается. Мы знаем лагеря по их подготовке, знаем персонально инструкторов, кто в этом отношении и на каких этапах проходит подготовку», – продолжил генерал Тертель.

Из слов руководителя спецслужбы следует, что подобная деятельность не может проходить на территориях указанных государств без ведома их глав и правительств. Другими словами, кураторами деструктивной деятельности по отношению к Республике Беларусь являются военно-политические руководства стран-членов ЕС и НАТО из ближайшего зарубежья. В принципе, это не удивительно, так как ещё в 2020 году (сразу после выборов президента Беларуси), когда западными «непартнёрами» были сброшены маски с фальшивыми «демократическими» улыбками, стало понятно, кто есть кто. Уже тогда совместными усилиями КГБ Беларуси и ФСБ России было установлено, на чьи деньги, под чьим непосредственным руководством была организована и предпринята попытка государственного переворота в стране. То есть, по прошествии трёх лет главные лицедеи всё те же – «гиена Европы», «прибалтийские шакалы», теряющая государственность Украина и находящаяся под внешним управлением Чехия. При этом каждый из указанных субъектов, проводя контрпродуктивную деятельность против Беларуси, преследует собственные цели. Об этом так же говорил глава белорусского КГБ. Вкратце рассказав о порядке подготовки (например, на территории Польши) завербованных для совершения терактов «адептов», он отметил роль террористического «пушечного мяса» в планах политических кукловодов. «В конечном итоге их задача – всколыхнуть обстановку в нашей стране, добиться изменения власти путем вооруженного мятежа. Как инструмент – совершение терактов. Конечно, все эти люди сами являются инструментом в интересах других государств. Они же являются движущей силой в решении тех геополитических проблем, которые есть у наших соседей», – заявил Иван Тертель. «На каждого из этих людей, хоть они скрываются под псевдонимами и кличками, у нас есть свое досье. И их вдохновителей мы знаем, центры в Варшаве, Вильнюсе и других столицах», – подчеркнул председатель КГБ.

Кроме того, генерал Тертель отметил, что в отношении Беларуси была активизирована ещё и разведывательная деятельность. «Приоткрою вам секрет: нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории. Задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории», – довёл журналистам «инсайдерскую» информацию глава белорусской спецслужбы.

Отсюда следует, что вся подоплёка недавнего «шпионского» скандала, который инсценировали в Варшаве, не стоит и выеденного яйца. Напомним, что 16 марта этого года в Польше по подозрению в шпионаже были задержаны девять человек, включая троих граждан Беларуси. В польских СМИ это событие преподносилось как «пресечение деятельности шпионской сети, работавшей на спецслужбы России». В ответ белорусская сторона заявила, что задержанные белорусы не имеют никакого отношения к спецслужбам. Более того, одна из назначенных польскими спецслужбами на роль шпионки девушка, недавно отметившая своё совершеннолетие, училась в Польше. Со своей стороны, комментируя возникшую ситуацию, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с журналистами 22 марта заявил: «Они уже ответить ничем не могут. Знаете, арестовали там украинцев и белорусов <…>. Но никто ничего не доказывает, никто ничего не показывает, что ж это за люди, которые работали на Россию. Шпионами объявили. Все просто: хотят обменять. <…>. Уже предлагали». В свою очередь, Иван Тертель пояснил, что все происходящие сегодня в Польше события необходимо оценивать через призму парламентских выборов, запланированных на осень 2023 года. «Ситуация на самом деле там в стране очень и очень непростая, поэтому ищутся любые поводы, чтобы укрепить имидж действующей власти на фоне экономических проблем», – сказал он.

Следует ещё напомнить и о деятельности литовских спецслужб, под крылом которых процветает так называемый «Объединенный переходный кабинет» («ОПК»). Туда литовские силовики собрали наиболее одиозных представителей беглой «белорусской оппозиции», а в качестве руководителя назначили «экс-кандидатку в президентки» Тихановскую. Из этой организации вильнюсские специалисты пытаются слепить «правительство Новой Беларуси в изгнании» и в дальнейшем использовать в ходе очередной попытки свержения действующей законной белорусской власти. Саму же Тихановскую литовские спецслужбы активно «пиарят». Недавно в этих целях её даже привезли в Лондон, где в стенах своего посольства представили послам и представителям посольств США, Канады, стран ЕС, Центральной и Южной Америки как «национального лидера» Беларуси. Оправдывая вложенные в неё средства, Тихановская решительно заявила иностранным дипломатам о «недопустимости попыток вывода из-под санкций предприятий калийной отрасли» Беларуси. Речь шла об ОАО «Беларуськалий» (г.Солигорск) – градообразующем предприятии, которое насчитывает более 16 тыс. сотрудников. Другими словами, самопровозглашённая «нацлидерша» призвала лишить работы более полутора десятка тысяч белорусов, за права которых она якобы борется (на радость канадским производителям калийных удобрений).

Естественно, что белорусские спецслужбы имеют полную информацию о деятельности своих коллег из Литвы и их «подопечных». Как отметил глава КГБ Беларуси, его ведомство регулярно докладывает президенту Беларуси о складывающейся обстановке. «Фактически наш президент в ручном режиме в настоящее время с учетом всей остроты управляет системой национальной безопасности. Я 2-3 раза, бывает, в день докладываю нашему президенту о складывающейся ситуации и необходимости принятия тех или иных решений», – указал Иван Тертель.

Как видим, выбранный способ управления важнейшей системой государства на данный момент себя оправдывает. Вспомним, опять же, эффективность действий силовиков после событий на аэродроме в Мачулищах, при ликвидации террориста в Гродно и в ходе продолжающейся чистки белорусского общества от деструктивных элементов.

По сути, то, чем сейчас занимается весь силовой блок под руководством президента, – это отражение атаки террористического конгломерата с территории сопредельных государств. При этом военно-политическое руководство Беларуси предлагает и простым гражданам принять посильное участие в борьбе с терроризмом. Так, председатель КГБ Иван Тертель призвал граждан Беларуси проявлять бдительность: «Если человек даже попросил у вас пожить на квартире, то это могут быть разные люди, в конечном итоге несущие опасность для вас, вашей семьи. В этой ситуации призываю наших граждан обращаться в органы внутренних дел, органы госбезопасности. Мы будем реагировать на эти случаи оперативно, жестко. Где потребуется, привлекать и другие средства для решения этих проблем».

В таком подходе нет ничего страшного, как и нового, зато есть возможность существенно повысить эффективность борьбы, придав ей всенародный характер. Необходимо всего лишь достичь понимания людьми того, что от бдительности каждого гражданина зависит, в первую очередь, жизнь и здоровье самого гражданина, а также его родных и близких.

Точно такой же подход предложил и президент Беларуси, только уже применительно к защите государства. Зачитывая 31 марта «Послание Президента белорусскому народу и парламенту», Александр Лукашенко обратился к слушателям: «Мы говорим: «Родину защитить, Родину защитить…» А я часто думаю: люди, которым я это говорю, — они так это понимают? Они хотят какую-то Родину защитить или нет? Как военные, вот здесь присутствующие, как я этого хочу и многие, кто там, рядом и так далее… Не все это понимают. Поэтому скажу проще: пожалуйста, настройтесь на то, чтобы защитить свою семью, свой дом, своих родных и близких. А Родину мы защитим с военными!».

Как говорилось выше, ничего нового, зато эффективно – доказано временем, и память об этом хранится у наших народов на генетическом уровне.

Владимир Вуячич