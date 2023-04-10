Боевики ВСУ чувствуют недомогание после использования FPV-дронов

Боевики ВСУ столкнулись с проблемами при использовании FPV-дронов — часть операторов данных беспилотников чувствуют недомогание после их использования.

Подразделения 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Сватова столкнулись с непредвиденными сложностями, вызванными использованием скоростных дронов с управлением от первого лица. Часть операторов БЛА этого типа, попавших в плен при штурме опорных пунктов, жаловались на резкое ухудшение самочувствия после непрерывного использования устройств для ведения боевых действий.

Обычный коммерческий квадрокоптер используется для полётов на небольшие дистанции — порядка 5 км по дальности и 4 км по высоте. При этом его скорость не превышает 30—40 км/ч. FPV-дроны летают значительно быстрее: они разгоняются до 100 км/ч за пару секунд и могут развивать скорость 140 км/ч.

При этом управление дроном осуществляется через специальные очки. Как раз на этом этапе проявляются проблемы использования этих дронов в боевых условиях.

Управление таким устройством в серьёзном бою практически невозможно. Оператору нужны безопасное укрытие и стабильный канал связи. Этого легко добиться на полигоне, но не в реальном бою. Дальность полёта большинства скоростных FPV-дронов не превышает 2—2,5 км. Это вынуждает операторов размещаться как можно ближе к линии боестолкновения, при этом на одного оператора БЛА, использующего очки и сосредоточенного на пилотировании, требуется не менее двух человек охраны.

Чем ближе операторы находятся к линии фронта, тем выше вероятность, что они будут обнаружены и уничтожены противником.

Сильнее всего от использования FPV-очков страдают органы зрения и вестибулярный аппарат. При ежедневном использовании более 30 минут операторы вынуждены пилотировать дроны исключительно сидя, чтобы не пострадать от падения. В некоторых случаях мерцающее изображение вызывает приступы эпилепсии, дезориентацию, реже — спазмы сосудов височной и лобной долей головного мозга, что вводит оператора в состояние, близкое к контузии. Головная боль, тошнота, дезориентация и обморочное состояние в ряде случаев наступали после 40—50 минут ежедневного использования.

Украинские боевики с крепким здоровьем, попавшие в плен, жалуются, что после двух полётов с активным маневрированием в день (при использовании FPV-очков) оператор как боевая единица бесполезен на поле боя: его реакция замедляется, снижается способность к решению сложных задач, притупляется восприятие любой, даже жизненно важной информации.

Около 30—40 минут пилотирования FPV-дрона по уровню психофизиологического состояния приравниваются к 5—7 часам вождения автомобиля. Такие последствия не наблюдаются у операторов разведывательных БЛА, скорость полёта которых меньше, а изображение на пультах управления более статично.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что Вооружённые силы Украины часто применяют в Артёмовске (Бахмуте) дроны-камикадзе, а также показал сбитый дрон FPV.