Ярость и паника. Что еще мы узнали из утечки секретных данных США

NYT: в утечке спецслужб США есть данные о переброске элитных подразделений ВСУ в Артемовск

The New York Times и The Washington Post опубликовали новые материалы о данных разведки, которые в конце февраля - начале марта утекли в интернет. NYT рассказывает, что документы содержали информацию о планах Украины в Артемовске, а также оценку Вашингтоном состояния ВСУ. Кроме того, в них перечислялись и предполагаемые действия со стороны России. WP пишет, что высокопоставленные лица, узнав о "сливе" информации, "пришли в ярость".

Американские СМИ продолжают обсуждать данные американской разведки, попавшие в сеть. Часть из них, сообщает The New York Times, касается ситуации в Артемовске (украинское название - Бахмут).

В большинстве своем бумаги представляют собой оперативные сводки, которые составляет Объединенный комитет начальников штабов США на основе разведданных. В них указывается, что американская сторона следит за действиями высшего военного и политического руководства Украины для того, чтобы «иметь четкое представление» о стратегии страны.

«Украинские силы по состоянию на 25 февраля были практически окружены российскими войсками в Бахмуте», - приводит газета выдержку из документа.

В отчете отмечается, что глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в то время оценивал положение украинских войск как «катастрофическое». Тогда же он предложил на две недели развернуть в Бахмуте элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить российские войска и не дать им перекрыть пути снабжения.

Газета изучила более 50 страниц, которые касаются деятельности Агентства национальной безопасности США, ЦРУ, разведывательного управления Пентагона и Национального управления военно-космической разведки.

Указывается, что в обнародованных документах есть данные о слежке США за своими союзниками. "Хотя это вряд ли удивит официальных лиц этих стран, обнародование таких подслушиваний всегда затрудняет отношения с ключевыми партнерами, такими как Южная Корея, чья помощь необходима для снабжения Украины оружием", - пишет The New York Times.

Отчеты разведки предположительно указывают, что американские структуры следят и за высшим военным и политическим руководством Украины, "что является отражением борьбы Вашингтона за получение четкого представления о боевых стратегиях Украины".

Сами украинские чиновники утверждают, что эти данные - подделка, направленная на то, чтобы "посеять недоверие между партнерами Украины".

Сотрудник разведслужб одной из западных стран в разговоре с NYT выразил опасение, что Вашингтон может ограничить доступ союзников к разведданным. Некоторые из утекших документов были отмечены грифом «Secret/Noforn», что указывает на содержание данных, не предназначенных для передачи другим странам.

"По словам чиновника, для предоставления различными агентствами материалов друг другу требуется доверие и гарантии того, что определенная конфиденциальная информация будет храниться в секрете", - отмечает NYT.

Издание также утверждает, что в сеть утекли документы, в которых есть "ежедневные предупреждения американских спецслужб в режиме реального времени о сроках нанесения ударов Москвой и даже о ее конкретных целях". По данным издания, работа разведки позволяет "Соединенным Штатам передавать Украине важную информацию о том, как защитить себя".

Издание со ссылкой на документы отмечает, что "почти в каждую российскую службу безопасности так или иначе проникли Соединенные Штаты". В качестве примера газета указывает на запись с пометкой «Совершенно секретно». В ней якобы "обсуждаются планы Генштаба России по противодействию танкам, которые страны НАТО поставляли Украине, включая создание различных «зон огня» и начало обучения российских солдат уязвимым местам различных танков союзников".

В материалах также раскрывается то, как Вашингтон оценивает состояние ВСУ, "которые сами находятся в тяжелом положении". "В просочившемся материале, датированном концом февраля и началом марта, но обнаруженном в последние дни в социальных сетях, отмечается острая нехватка боеприпасов для ПВО и обсуждаются успехи, достигнутые российскими войсками в районе восточного города Бахмут", - говорится в материале американской газеты.

Пока о реальном ущербе, который нанесла утечка, говорить рано, пишет NYT. Но потенциально она может позволить Москве перекрыть источники информации, которыми ранее пользовались США для сбора данных. Это, в свою очередь, может повлиять на ситуацию на поле боя.

В пятницу, 7 апреля, ФБР начало расследование, которое, по словам высокопоставленных лиц США, в скором времени определит источник утечки. Один из источников NYT усомнился в том, что это можно сделать быстро, так как "сотни, если не тысячи военных и других правительственных чиновников США имеют допуски, необходимые для получения доступа к документам".

Секретные данные еще в конце февраля - начале марта были опубликованы в Discord, популярной среди геймеров чат-платформе. Опубликовал наспех сделанные фото бумаг пользователь под ником Wow Mao.

В апреле в соцсетях появились еще две партии разведданных. Помимо Украины, в них говорится о вопросах американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.

The Washington Post обращает внимание, что "официальные лица узнали о том, что документы стали общедоступными, примерно в то время, когда New York Times впервые сообщила об утечке, то есть в четверг".

По данным газеты, американские чиновники и их союзники "были потрясены, а в некоторых случаях пришли в ярость» из-за секретных документов, которые ранее были опубликованы в интернете. В них, в частности, указывались детали того, как «Соединенные Штаты шпионят за друзьями и врагами», Два собеседника издания рассказали, что руководство Пентагона после утечки ограничило передачу разведданных. Они не пояснили, в чем именно заключается мера, но подчеркнули, что она "чрезвычайно строгая". Один из источников сказал изданию, что реакция оборонного ведомства США указывает на «высокий уровень паники» среди руководства министерства.

WP отмечает, что частично документы, скорее всего, поступили из Пентагона. В них содержится "тактическая информация о войне на Украине, в том числе о боевых возможностях страны", подчеркивает издание. В обзоре боевых действий в Донбассе от 23 февраля дается прогноз об «изматывающей кампании истощения» со стороны России, которая «вероятно ведет к тупиковой ситуации, мешающей Москве захватить весь регион в 2023 году».

Отмечается, что был опубликован также "анализ разведывательных служб США о России и ряде других стран, основанный на информации, полученной из секретных источников".

Кроме того, пользователи сети смогли узнать, "где ЦРУ вербовало агентов, причастных к закрытым разговорам мировых лидеров", и "какие виды спутниковых изображений США используют для отслеживания российских войск". В том числе речь идет о передовых технологиях, которые навряд ли где-то афишировали.

Ангелина Мильченко