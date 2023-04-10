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Деловая газета "Взгляд"

Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

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Переносные противотанковые комплексы - одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой
Переносные противотанковые комплексы - одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой.
Источник изображения: Станислав Красильников/ТАСС

«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы?

В российском Министерстве обороны сообщили о создании групп борьбы с западными танками. Отмечается, что соответствующая задача была поставлена по указанию заместителя министра обороны России генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.

Начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда" рассказал, что в Главном управлении боевой подготовки разработаны методические рекомендации и организована методика их выполнения, а Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь. Как отметил Арифулин, создание таких групп является большой государственной системной работой.

В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что первые танки Leopard и Challenger 2 уже на Украине. Агентство ТАСС подсчитало, что по данным на начало апреля Украина получила только 19% от всех обещанных Западом танков. Киеву передано 57 танков из 293 заявленных, причем 43 машины Leopard переданы Германией, Данией, Нидерландами, Польшей, Норвегией и Португалией, а 14 Challenger 2 отправила Великобритания.

Анализируя преимущества и недостатки натовских танков, издание Lenta.ru отмечало, что американские M1A2 Abrams, британские Challenger 2 и немецкие Leopard 2 являются серьезными боевыми машинами. Они оснащены современными системами наблюдения и управления огнем, имеют внушительное бронирование, высокую мобильность и живучесть.

Вместе с тем западные машины уже успели обзавестись не самой хорошей репутацией. Так, антирекламой Leopard послужило их применение Турцией в Сирии. Первые сообщения о потерях среди этих танков стали поступать буквально спустя несколько дней после начала их официального использования.

В свою очередь, США за два года иракской войны потеряли более 80 своих танков Abrams. Кроме того, американские танки стоят дороже немецких аналогов, сложны в ремонте и обслуживании, а также потребляют много топлива. Что касается британских танков Challenger, то они существенно медленнее немецких и американских аналогов. Это еще и самый тяжелый танк НАТО, в зависимости от модификации его вес может достигать 75 тонн, что выдержит далеко не каждый мост.

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец среди недостатков немецких танков Leopard называет их большой размер, что облегчает их обнаружение и поражение. Кроме того, "еще один недостаток – общее бронирование". "Наиболее уязвим корпус, а самое прочное место – левая часть лба башни", – рассуждает он. Среди недостатков Abrams Баранец отмечает борта со слабой броней, которые уязвимы даже для старых гранатометов. "А задняя часть танка – даже для пушек БМП", – указывает он. Рассуждая о характеристиках британских Challenger, Баранец указывает на невысокую надежность машины, неудобство работы экипажа и архаичную систему управления огнем.

"Разновидностей и модификаций у танков, которые страны НАТО передают Украине, достаточно много. У них есть как традиционно уязвимые места – например, верх башни, моторное отделение или гусеницы, так и нюансы конкретных моделей.

Все это сегодня находится в поле зрения наших специалистов, для того чтобы российская армия смогла дать уверенный отпор. Именно на этом, на мой взгляд, и основывалось решение о создании групп борьбы с западными танками", – говорит газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

В ответ на решение стран – членов НАТО передать Украине свои танки российский ВПК готовится выпустить в текущем году полторы тысячи бронемашин и тем самым предъявить Западу мощный бронетанковый кулак. Увеличение производства отечественных танков важная, но не единственная задача ВС РФ в части противодействия танкам стран НАТО на Украине. Не менее важно усиливать работу противотанковых подразделений на основе сведений об уязвимостях и преимуществах западных машин.

"Предполагаю, что в созданные в Минобороны группы борьбы с западными танками войдут самые оснащенные подразделения с наиболее современными типами противотанковых средств.

Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника. Кроме того, их будут дополнительно обучать для борьбы с современными танками стран НАТО, с учетом их конструкций и тактики применения", – рассказал газете ВЗГЛЯД Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

"В настоящее время ВСУ получают сразу несколько типов западных танков. Некоторые из них могут быть относительно устаревшими, например Leopard 2А4, другие же являются достаточно современными и превосходят все то, что было у противника раньше. Кроме того, зачастую они даже могут быть лучше того, что применяется на фронте нашими войсками", – отметил он.

"Если говорить о преимуществах западных бронемашин, то самые современные из них по отношению к советским образцам имеют превосходство в лобовой броне, также оснащены более современными средствами наведения и управления огнем. Думаю, эти и другие факторы учитывались во время выработки новой тактики работы наших противотанковых групп", – отметил Кашин.

"С другой стороны, раньше западные танки применялись главным образом на Ближнем Востоке. Там местность дает возможность для большей дистанции боя, поэтому преимущества этих машин раскрывались в полной мере. Как они поведут себя на Украине, нам еще только предстоит узнать", – полагает он.

"Минобороны России воспринимает западную технику как реальную угрозу и, с моей точки зрения, применяет совершенно правильные методические, в какой-то степени даже научные подходы. Я предполагаю, что новые подразделения станут своеобразным методическим центром по изучению и анализу имеющихся данных о западных танках, а также обобщению сведений, полученных уже на практике", – рассказал газете ВЗГЛЯД Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.

"Что касается средств, которые будут использоваться для противодействия западным танкам, я думаю, тут не станут изобретать ничего нового. Сегодня самыми эффективными из них являются переносные противотанковые комплексы и дроны, позволяющие наносить удары сверху, где защита у танка слабее. Кроме того, важна связка ударных средств в работе с разведкой, для того чтобы получать координаты о местонахождении объектов", – отметил он.

В свою очередь эксперт Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев, рассуждая о возможных средствах, которые будут применяться против танков НАТО, отметил, что "они в целом универсальны, вне зависимости от образца бронемашины". Так, по его мнению, самыми эффективными противотанковыми средствами являются мины, а также артиллерия, которая поражает бронемашины, пока они находятся в районе сосредоточения и на стоянках.

"Кроме того, высокую эффективность показывают противотанковые управляемые ракеты, в первую очередь авиационные, барражирующие боеприпасы, пехотные противотанковые средства и собственно сами танки", – отметил он.

"Чтобы остановить наступление с массированным применением бронетехники, все перечисленные средства должно применяться в комплексе, в рамках организованной системы обороны с применением противотанковых препятствий", – добавил собеседник.

Как неоднократно заявлялось, ВСУ готовят масштабное наступление на позиции российских войск в Запорожской и Херсонской областях. Решающую роль в этом наступлении должны сыграть танки, которые вот уже около ста лет являются главной ударной силой сухопутных войск любой страны. Украинское руководство неоднократно заявляло о необходимости создания крупных бронетанковых группировок численностью в сотни машин. Можно предположить, что именно для борьбы с этой угрозой в первую очередь и создаются новые спецподразделения российской армии.


Дарья Волкова

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2 комментария
№1
10.04.2023 14:26
Противотанковые группы в зоне проведения СВО нужно формировать ИЗ тех генералов и полковников МО которые за 15 лет так и не обеспечили войска в необходимом количестве современными противотанковым и комплексами, закупая лишь "показушные " образцы для парадов.
Хризантема-С
КОРНЕТ Д
Штурм - СМ
Должны быть в штате всех мотострелковых и танковых дивизий, бригад и полков.
0
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№2
10.04.2023 15:58
Тут вопрос на предприятиях ВПК стал всё чаще всплывать о том, что военные приемки сидящие на местах в текущей ситуации больше вредят, чем помогают - все мечтают, чтобы в военных приёмках оказались офицеры с передовой - пользы будет в разы больше, бумаг и отмазов в разы меньше, тупые запросы и тормоза уйдут в НОЛЬ.
+2
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