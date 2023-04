Совершил первый полёт новый китайский вертолёт АС332

Как сообщило китайское информационное агентство "Синьхуа", 7 апреля 2023 года в Тяньцзине совершил первый полноценный полёт по полному профилю первый лётный опытный образец (серийный и бортовой номер "0002", регистрационный номер B-0CAA) нового китайского среднего коммерческого вертолёта АС332. Вертолёт построен в Тяньцзине на новом вертолетостроительном предприятии Tianjin Helicopter Co., Ltd. китайской государственной авиастроительной корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), на котором планируется примерно с 2025 года вести серийный выпуск АС332.

Первый лётный опытный образец (серийный и бортовой номер "0002", регистрационный номер B-0CAA) нового китайского среднего коммерческого вертолёта АС332 в первом полёте. Тяньцзин, 07.04.2023 (с) Сунь Фаньюй / Синьхуа

AC332 фактически представляет собой первый гражданский вертолёт нового поколения, разработанный в КНР "с нуля", а не путем развития или подражания каким-либо иностранным конструкциям или иностранного содействия в той ими иной форме. Вертолет разрабатывался в системе AVIC с 2010 года, изначально в трехтонной категории по программе А3Х2, однако после демонстрации макета аванпроекта на авиасалоне в Чхухае в ноябре 2014 года несколько лет о проекте не было слышно, и, по всей видимости, программа была возобновлена после кардинальной переработки после 2017 года. В последние несколько лет НИОКР по АС332 осуществляются, видимо, в первую очередь в рамках программы совершенствования национальной системы управления КНР в чрезвычайных ситуациях путем укрепления и улучшения авиационно-спасательной системы и ее возможностей в соответствии с 14-м пятилетним планом КНР (на 2021-2025 годы). Таким образом вертолет планируется главным образом для использования в качестве спасательного и медицинского. AVIC заявляет, что АС332 призван "обеспечить потребности воздушного транспорта, поисково-спасательных работ и медицинской помощи" в том числе в горных районах.

Строительство АС332 ведется на специально построенном AVIC под его программу в Тяньцзине новом предприятии Tianjin Helicopter Co., Ltd. Впервые опытный образец АС332 был представлен в Тяньцзине в конце 2020 года, но первый полёт состоялся только теперь. Сертификация машины и начало поставок сейчас оптимистично планируется на 2025 год.

Вертолет АС332 выполнен в четырехтонном классе (максимальный взлетный вес опытного образца заявлен в 3850 кг) и должен перевозить до 10 пассажиров. Вертолёт оснащен двумя новыми турбовальными двигателями AES100 взлетной мощностью по 1000 кВт разработки китайского двигателестроительного предприятия China National South Aviation Industry Co., Ltd. в Чжучжоу (Хунань), входящего в состав корпорации Aero Engine Corporation of China (AECC) в системе AVIC. Считается, что двигатель AES100 является модернизацией производимого в Чжучжоу турбовального двигателя WZ-9 китайского боевого вертолета Z-10.

Вертолет АС332 имеет четырехлопастный несущий винт, хвостовой рулевой винт типа "фенестрон" в канале, полозковое шасси и большие сдвижные двери. Заявлены крейсерская скорость 260 км/ч, максимальная дальность полета 693 км, практически потолок 6000 м и возможность взлета с полной нагрузкой с высоты 4500 м.

Предположительно, АС332 должен сменить в линейке коммерческих вертолетов AVIC в четырехтонном классе выпускаемые гражданские деривации (АС312 и другие) военного вертолета Z-9 (производимого с начала 1980-х годов лицензионного варианта французского вертолёта Arospatiale/Airbus Helicopters AS365 Dauphine 2), которые, как считаются, имеют затесненную пассажирскую кабину и недостаточную мощность двигателей. Не исключено, что на базе АС332 будет создана также военная версия, в первую очередь для замены корабельных военных вертолётов Z-9C.

Сообщив о первом полете прототипа АС332, корпорация AVIC одновременно 7 апреля заявила о получении стартовых 24 заказов на этот вертолёт (включая шесть опционных) от неназванного "оператора", которым, предположительно, является одна из государственных аварийно-спасательных служб.

Первый лётный опытный образец (серийный и бортовой номер "0002", регистрационный номер B-0CAA) нового китайского среднего коммерческого вертолёта АС332 в первом полёте. Тяньцзин, 07.04.2023 (с) Сунь Фаньюй / Синьхуа

Первый лётный опытный образец (серийный и бортовой номер "0002", регистрационный номер B-0CAA) нового китайского среднего коммерческого вертолёта АС332 в первом полёте. Тяньцзин, 07.04.2023 (с) Luming Yu / www.jetphotos.com

Видео: