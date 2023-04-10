WP: Украина сталкивается с серьезной нехваткой средств ПВО

По данным газеты, имеющиеся средства ПВО смогут "выдержать еще только две-три волны ударов" российских ракет и беспилотников

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезным дефицитом средств противовоздушной обороны (ПВО), а также боеприпасов. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье на первой полосе газеты The Washington Post, которая изучила попавшие в интернет секретные документы Пентагона и разведки США.

В них говорится, что "способность Украины обеспечить ПВО средней дальности для защиты [линии фронта] будет окончательно снижена к 23 мая". Имеющиеся средства ПВО смогут "выдержать еще только две-три волны ударов" российских ракет и беспилотников. В материалах отмечается, что количество систем противовоздушной обороны, направленных Западом, ограничено, и часто они "не справляются с большим количеством российских артобстрелов". В документах, которые были подготовлены еще зимой, американская разведка прогнозирует, что из-за истощения запасов снарядов зенитные ракетные комплексы "Бук" "выйдут из строя" к 13 апреля, ЗРК "Оса" - к маю, а ЗРК NASAMS американского производства - к 15 апреля. Американская сторона указывает на необходимость применять средства ПВО ВСУ только против самолетов и вертолетов и не открывать огонь по небольшим аппаратам, например, беспилотникам.

В документах указывается и на острый дефицит боеприпасов в ВСУ. Как отмечается в статье, "без постоянного пополнения [их] запасы иссякнут в течение нескольких дней".

Представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат сообщил The Washington Post, что информация о средствах ПВО из секретных документов уже устарела. При этом он признал угрозу нехватки боеприпасов, которые производятся в России, что серьезно затрудняет их поставки.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст начали расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и Telegram. В пятницу газета The New York Times проинформировала, что в интернете появилась новая порция американских секретных документов по украинской тематике. По ее сведениям, также были обнаружены материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем.