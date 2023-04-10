Начато серийное производство авиационного двигателя ПД-14

Как сообщило информационное агентство ТАСС, предприятие "ОДК-Пермские моторы" начало серийное производство авиационного двигателя ПД-14 для российского среднемагистрального самолета МС-21-310. К 2030 году объем производства должен составить 160 двигателей в год. Об этом заявил 6 апреля 2023 года генеральный директор АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) госкорпорации Ростех Вадим Бадеха в Перми.

Двигатель ПД-14 (с) ГК Ростех

"В "ОДК-Пермские моторы" начато серийное производство двигателя ПД-14 для российского среднемагистрального самолета МС-21-310. К 2030 году ежегодный объем производства самолетов МС-21 в России должен составить 72 штуки и следует выйти на выпуск в 160 двигателей ПД-14 ежегодно", - передали слова Бадеха в пресс-службе правительства Пермского края.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что РФ сертифицировала двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21. На реализацию проектов в сфере авиастроения правительство России выделило более 237 млрд рублей. В течение двух следующих лет на эти цели будет выделено еще свыше 32 млрд рублей.

Базовый турбовентиляторный двигатель ПД-14 создается в широкой кооперации предприятий ОДК с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных.

"ОДК-Пермские моторы" является серийным производителем авиадвигателей, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. Предприятие входит в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" и Госкорпорацию Ростех.