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Военное обозрение

Украинское командование опубликовало видео боевого применения ЗРК NASAMS

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Источник изображения: topwar.ru

ВСУ опубликовали первое видео боевого применения на Украине американо-норвежских ЗРК NASAMS. С начала ноября прошлого года украинской армией используются два поставленных США комплекса NASAMS.

В украинском командовании утверждают, что за пять месяцев боевой работы при помощи этих комплексов были сбиты около ста российских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

На видео украинский военнослужащий делится впечатлениями от использования американской системы ЗРК. По его словам, радар NASAMS оснащен компьютером, способным оценивать и рассчитывать воздушную обстановку в радиусе действия зенитного комплекса, который составляет 120 километров.

Украинский оператор пусковой установки американской ЗРК на видеозаписи также утверждает, что при помощи этого комплекса было сбито шесть крылатых ракет, а также называет его "наиболее боевым". В связи с этим возникает закономерный вопрос: если максимальное количество ракет, сбитых одним из двух поставленных украинской армии американских ЗРК, равняется шести, то каким образом это может коррелироваться с официальными данными командования украинских ВВС о якобы сбитых около ста ракет и беспилотников?


Разработка ЗРК NASAMS началась силами норвежской компании Kongsberg Defense & Aerospace в сотрудничестве с американской Raytheon еще в начале 1990-х годов. Первое поколение NASAMS было принято на вооружение армией Норвегии в 1994 году. В 2006 году была введена в эксплуатацию усовершенствованная версия NASAMS 2, а третье поколение системы, NASAMS 3, было введено в эксплуатацию в 2019 году.

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Страны
Норвегия
США
Украина
Продукция
NASAMS
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Kongsberg
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Проекты
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