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ТАСС

Макрон: Европа не может построить архитектуру безопасности при наличии конфликтов

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Как заявил президент Франции, в Пекине считают, что сейчас на Украине время для военных действий

ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает невозможным построение европейской архитектуры безопасности при наличии на континенте горячих или замороженных конфликтов. Об этом он заявил в интервью газете Les Echos, опубликованном в воскресенье.

"Я отмечаю, что председатель КНР Си Цзиньпин говорил о европейской архитектуре безопасности, - сказал он, комментируя итоги своей недавней поездки в КНР. - Но европейской архитектуры безопасности не может быть до тех пор, пока в Европе существуют страны, подвергающиеся вторжению, или замороженные конфликты".

По мнению французского лидера, в Пекине считают, что сейчас на Украине время для военных действий. "Время еще не пришло для переговоров, даже если ведется их подготовка и требуется закладывать их основы", - сказал он.

По его мнению, продолжающийся с КНР диалог необходим для консолидации общих позиций, первая из которых - соблюдение принципов Устава ООН. "Вторая - это четкое напоминание по ядерному вопросу, и Китаю придется разбираться с последствиями того, что президент России Владимир Путин разместил ядерное оружие в Белоруссии. Третья - четкое напоминание о гуманитарном праве и защите детей. И четвертая - приверженность достижению прочного мира через переговоры", - пояснил Макрон.

Он допустил, что для китайской дипломатии Украина не является приоритетным направлением. Одновременно он считает, что подобный диалог "позволяет умерить звучащие комментарии о том, что Китай проявляет определенную самоуспокоенность в отношении России". 

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