Оригинал взят у коллеги fonzeppelin в True Anomaly "Jackal": частный космический инспектор/преследователь

В текущем процессе милитаризации Космоса наблюдается новый интересный тренд: значительный элемент частной инициативы "снизу". Частные аэрокосмические компании и стартапы "нового космоса" активно стремятся заинтересовать военных своими оригинальными идеями и концептами. И вот на днях американская компания "True Anomaly" анонсировала планы в октябре 2023 вывести на орбиту пробную пару своих частных спутников-инспекторов.

Компания "True Anomaly" (англ. "Истинная аномалия") представляет собой стартап, основанный в 2022 году в штате Колорадо. Долгое время о ней ровным счетом ничего не было известно, но буквально на днях "True Anomaly" вышла на свет с активами в 30 миллионов долларов, штатом в 57 сотрудников, собственным предприятием в Денвере (штат Колорадо) общей площадью 3250 квадратных метров, и проектом космического аппарата-инспектора JAOPV. Что расшифровывается как "Jackal" Autonomous Orbital Pursuit Vechicle - Автономный Орбитальный Преследователь "Шакал".

По концепции, "Шакал" представляет собой небольшой спутник-инспектор. Обладая большим запасом дельта-V, он должен сближаться с другими космическими аппаратами и проводить их визуальный осмотр с малой дистанции. Для этого "Шакал" будет оснащен комплектом активных (радар, лидар) и пассивных (инфракрасные и оптические камеры высокого разрешения) сенсоров, способных тщательно изучить целевой аппарат. Подобные инспекции могут быть как мирными - например, осмотр вышедших из строя аппаратов и космического мусора для последующего сведения с орбиты - так и военными: слежение и сопровождение космических аппаратов противника. И компания "True Anomaly" ясно говорит, что ее интересует в первую очередь военное применение.

Основные концепции при создании "Шакалов" следующие:

* Высокая автономность - "Шакал" AOPV проектируется как универсальный аппарат-инспектор для применения в любой точке системы Земля-Луна. Низкая околоземная орбита, геостационарная орбита, окололунная орбита - везде он сумеет выполнить сближение и осмотр заданной цели. За счет развитого программного обеспечения, "Шакал" не будет нуждаться в непрерывном контроле ЦУП, и сможет в реальном времени реагировать на возможные маневры цели (без задержки на передачу сигнала).

* Облачная архитектура - как управление "Шакалом", так и обработка поступающих с него данных будет выполняться в "облаке" посредством специального программного обеспечения. Это позволит осуществлять обмен большими массивами данных, например, высококачественное видео осмотра цели.

* Система контроля миссии - под проект "Шакал" AOPV, компанией "True Anomaly" была разработана общая программная среда MCS (Mission Control System), объединяющая инструменты планирования, управления, обработки и хранения информации, а также моделирования и обучения в реалистичных условиях.

Первая пара "Шакалов", впрочем, будет следить только друг за другом. Компания собирается использовать их как демонстраторы технологии: спутники будут отслеживать и сопровождать друг друга, выполнять маневры сближения и инспектировать друг друга с близкого расстояния. В случае успешной демонстрации, компания собирается презентовать свой проект Пентагону.

Идеей "True Anomaly" является создание принципиально нового сервиса - частных космических инспекторов, выполняющих заказы по перехвату и осмотру космических аппаратов. Компания собирается выводить на самые разные орбиты флот "Шакалов"-инспекторов, которые, по заказу военных США (или американских союзников), будут выполнять слежение за неприятельскими космическими аппаратами. В любой точке системы Земля-Луна.

"Военное превосходство США на Земле обеспечивается превосходящими возможностями в космическом пространстве. Это превосходство, однако, быстро размывается, и как следствие, США и их союзники стоят перед лицом новых угроз и вызовов. Компания "True Anomaly" была создана как специализированная группа экспертов в области тактики, технологии и обороны, специально чтобы разрабатывать необходимые возможности для восстановления нашего космического превосходства"

(Сэм Уинтеррот, один из основателей венчурной фирмы "Eclipse", вложившей 17 миллионов долларов в "True Anomaly")

Для меня инициатива "True Anomaly" интересна в первую очередь тем, что она открывает совершенно неожиданное новое направление в военном космосе: частные компании, реализующие военные услуги. В какой-то мере, эта тенденция уже имеет место. Военные многих стран пользуются услугами гражданских компаний, осуществляющих орбитальное фотографирование Земли для быстрого и дешевого получения разведывательной информации. Сеть спутников интернет-коммуникации "Старлинк" (SpaceX) продемонстрировала себя чрезвычайно эффективной военной коммуникационной системой. Но "True Anomaly" явно повышает ставки, предлагая не расширение существующего гражданского сервиса для военных целей, а создание принципиально нового сервиса специально для военных.

И это чрезвычайно выгодно для военных. "Частная" милитаризация Космоса позволяет им получить доступ к необходимым "военным услугам" без необходимости проталкивать все решения через неуклюжие государственные бюрократии. Она также позволяет обойти политическую нерешительность и нежелание политиков быть теми, кто сделает первый шаг в эскалации гонки вооружений: "нет-нет, мы вовсе не начали массово выводить на орбиту спутники-инспекторы, мы всего лишь приобрели пакет услуг по осмотру космического мусора у частного поставщика" Второе куда лучше смотрится в финансовых отчетах... и из второго куда сложнее раздуть международный скандал. Опять же, в случае любого инцидента, вину всегда можно свалить на руководство частной компании, которое-де "проявило неуместную инициативу" и "своевольно истолковало запрос", и разрешить ситуацию демонстративной отставкой зицпредседателя директора (с достаточным "золотым парашютом", чтобы он не обиделся, разумеется)

И не стоит полагать, что дело ограничится только наблюдением и инспекцией - во всяком случае, надолго. Космический аппарат-инспектор, способный автономно сблизиться с не желающим того космическим аппаратом-целью, и контролировать свое движение достаточно точно для тщательного осмотра с малой дистанции - по определению также способен эту цель перехватить и протаранить. То есть при необходимости, группировка спутников-инспекторов "Шакал" сможет превратить в облака газа и осколков не нравящиеся американским военным сателлиты на всех возможных орбитах системы Земля-Луна. Само их существование будет изящно замаскированным (но очевидным) военным присутствием USSF во всей системе.

Интересная тенденция, не так ли? Экстраполируя ее в будущее, можно прийти к интересному выводу: первые военно-космические флоты, вполне возможно, будут принадлежать не национальным правительствам, а частным военным корпорациям, осуществляющим "услуги орбитальной безопасности и противодействия враждебным акциям". Военные же будут в первую очередь арендаторами этих услуг (ну, и также средством придания им международной легитимности).