Песков назвал прежние контуры концепции безопасности устаревшими

Песков назвал прежние контуры концепции безопасности Союзного государства устаревшими
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Прежние контуры безопасности уже не действуют, они устарели, поскольку возникли новые угрозы, а те угрозы, которые были завуалированы, уже выпячиваются вперед, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве, итогом стало поручение подготовить концепцию безопасности Союзного государства.
Говоря о переговорах лидеров по целому ряду двусторонних вопросов, Песков отметил, что все договоренности дадут импульс для дальнейшей реализации.
"Такой дополнительный импульс дали уже всем бюрократам в хорошем смысле этого слова, правительствам с тем, чтобы уже на экспертном уровне, что называется, финализировать те политические договоренности, которых достигли президенты", - пояснил он.