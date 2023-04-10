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Британский авианосец будет "сдерживать" Россию в Средиземном море

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Авианосец HMS Queen Elizabeth у берегов Португалии
Авианосец HMS Queen Elizabeth у берегов Португалии.
Источник изображения: © AP Photo / Ana Brigida

Javan: британский авианосец направят в Средиземное море для сдерживания России

Авианосец военно-морских сил Великобритании HMS Queen Elizabeth направят в акваторию Средиземного моря в этом году для демонстрации возможностей сдерживания России, пишет Javan. Это может позволить истребителям F-35 Lightning летать над Черным морем.

Как стало известно, Великобритания намеревается направить в воды Средиземного моря свой авианосец, с целью "сдерживания России" и демонстрации в регионе собственной военной мощи. Об этом стало известно из сообщения британского издания "Таймс".

ИА "Фарс": британская "Таймс" передала в минувшую среду, что с целью "предотвращения вторжения России" и "демонстрации военно-морской мощи в акваторию Средиземном моря в этом году будет направлен авианосец "HMS Queen Elizabeth", принадлежащий ВМС Великобритании. По данным военных источников страны, авианосец в четвертый раз за последние четыре года возглавит в водах Средиземного моря боевую группу. Также в сообщениях подчеркивается, что истребителям F-35 Lightning, базирующимся на данном авианосце, будет разрешено совершать полеты также и над Черным морем.

Судя по всему, авианосец "HMS Queen Elizabeth" в перспективе будет не единственным боевым кораблем, принадлежащим ВМС Великобритании, который призван выполнять аналогичные боевые задачи. Как стало известно, Великобритания планировала задействовать в дополнение к Queen Elizabeth также и авианосец "Принц Уэльский", но в 2023 году указанный корабль не будет направлен в средиземноморскую акваторию, а останется в Шотландии на ремонт.

Между тем, еще в декабре та же "Таймс" довольно саркастически отмечала, что авианосец HMS "Принц Уэльский" с момента ввода его в строй в 2019 году больше времени проводит в различных портах на ремонте, чем выполняет задачи в море, однако ожидается, что в нынешний сезон навигации ремонт корабля, наконец, будет завершен.

Британские СМИ ранее отмечали, что, согласно планам военно-морского командования, два указанных авианосца должны были сменять друг друга поочередно каждые восемь месяцев, но в настоящее время только "Королева Елизавета" может быть использована в зарубежных миссиях. Что касается "Принца Уэльского", то чуть ли не с самого момента спуска на воду, с начала 2020 года корабль постоянно сталкивался с рядом проблем, таких как течь в машинном отделении. Также периодически выявлялись и другие неполадки.

Следует подчеркнуть, что HMS Queen Elizabeth — крупнейший военный корабль, построенный для Королевского британского флота. Этот авианосец может нести на своем борту до сорока военных самолетов. Этот корабль получил свое официальное наименование 4 июля 2014 года и вступил в строй Британского Императорского флота в 2017 году. Авианосец "Королева Елизавета" предназначен для посадки и взлета истребителей и воздушных судов вертикального взлета, таких, как принятый на вооружение странами НАТО истребитель F-35, а также вертолет Merlin. Кроме того, авианосец оснащен системой дальнего радиолокационного обнаружения и противолодочным вооружением.

Из многочисленных подобных репортажей следует, что самые мощные боевые суда ведущих стран НАТО, призванные "сдерживать возможные агрессивные устремления России", находятся далеко не в идеальном состоянии и могут столкнуться с серьезными проблемами в случае выполнения реальных боевых задач. В ноябре 2020 года министерство обороны Великобритании сообщало, что один из истребителей F-35, базирующихся на борту авианосца "Королева Елизавета", потерпел крушение во время выполнения обычной рабочей миссии в Средиземном море.

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
AW-101
EH-101
F-35
HMS Queen Elizabeth
Проекты
2020-й год
NATO
Авианосец
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