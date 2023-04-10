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РИА Новости

ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине

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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Замглавы Минобороны Евкуров поручил создать группы для борьбы с западными танками ВСУ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В российских войсках приступили к созданию групп для борьбы с танками, которые поставляют Киеву западные страны, рассказал руководитель Центра боевой подготовки Вооруженных Сил Евгений Арифулин в эфире телеканала "Звезда".

"Работа эта организована, исходя из указаний заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника (Юнус-Бека) Евкурова, который поставил конкретную задачу по созданию этих групп", — уточнил он.

В соответствии с этими указаниями главное управление боевой подготовки под руководством генерал-полковника Ивана Бувальцева разработало методические рекомендации и организовало "методику выполнения".

"Центр боевой подготовки претворяет данные мероприятия в жизнь", — подчеркнул Арифулин.

Он также назвал создание таких групп "большой государственной системной работой".

В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе планируется предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.

Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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1 комментарий
№1
10.04.2023 14:16
Такие "противотанковые" группы давно должны были быть созданы во всех мотострелковых подразделениях.
0
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