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ТАСС

АО "Решетнев" инициировало создание аппаратуры для межспутниковой связи

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Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спу
Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".
Источник изображения: © Евгений Курсков/ТАСС

В ее разработке примут участие ученые и специалисты Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Ученые и специалисты Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского создадут в интересах АО "Решетнев" аппаратуру для межспутниковой связи. Об этом говорится в сообщении космического предприятия, распространенном в воскресенье.

"Компания "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" инициировала создание перспективной аппаратуры для межспутниковой связи. В разработке аппаратуры участвуют ученые и специалисты Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского", - говорится в Telegram-канале предприятия.

Там уточняется, что научно-исследовательская работа будет выполняться в интересах АО "Решетнев" в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы".

"Итогом их труда станет макет оборудования, которое предназначено для организации широкополосного канала межспутниковой связи в сверхвысоких диапазонах частот для многоспутниковых систем", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Компании
ИСС Решетнева
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