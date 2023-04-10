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Военное обозрение

Российский военкор: «Без сильной артиллерии нет успеха в СВО»

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Источник изображения: topwar.ru

Важнейшую роль в специальной военной операции ВС РФ играют именно ракетные войска и артиллерия. Об этом в своей очередной публикации в Telegram пишет военный корреспондент Александр Сладков, анализируя роль артиллерийских подразделений в текущих боевых действиях.

Как пишет Сладков, в свое время «ошибкой ошибок» было легкое отношение командования к артиллерии на фоне увлечения «Калибрами» и «Кинжалами». На самом деле, обычная полевая артиллерия играет ключевую роль в боевых действиях. Военкор отмечает, что щедрое снабжение артиллерии боеприпасами позволяет российским вооруженным силам продвигаться вперед, успешная контрбатарейная борьба обеспечивает сохранение контроля над позициями и завоевание новых рубежей.

Без сильной артиллерии нет успеха в СВО. А если дроны-наводчики имеются, разведкомплексы в каждом дивизионе, если стволы новые и боеприпасов море, то нас ни одна армия не остановит

- пишет военкор Сладков.

С мнением военного корреспондента сложно не согласиться. В настоящее время ситуация на фронте сложилась таким образом, что действительно именно артиллерия является едва ли не главным участником спецоперации. Не случайно многие западные военные эксперты на основе анализа спецоперации уже сделали вывод: в конфликтах обозримого будущего очень важное значение будут иметь обладание дальнобойной артиллерией с большим количеством боеприпасов и грамотно организованное взаимодействие артиллерийских подразделений с разведкой посредством беспилотной авиации.

Разумеется, для эффективной работы артиллерии должно быть налажено ее регулярное снабжение боеприпасами в таких количествах, которые бы обеспечивали преимущество над противником. Пока даже западные СМИ признают, что производство боеприпасов в России налажено куда лучше, чем в европейских странах и даже США.

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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