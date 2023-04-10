В ВС РФ создали специальные группы для борьбы с поставленными на Украину западными танками

Запад обещал передать Киеву 293 танка, к началу апреля он получил 57 из них

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Специальные группы для борьбы с танками, которые были поставлены Киеву странами Запада, созданы в РФ по указанию заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова. Об этом сообщил начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин.

"Работа эта [по созданию групп борьбы с западными танками] организована исходя из указаний заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Евкурова, который поставил конкретную задачу по созданию этих групп. В соответствии с его указаниями, начальник Главного управления боевой подготовки [ВС РФ] генерал-полковник [Иван] Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения. А Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь", - сказал Арифулин в эфире программы "Военная приемка", фрагмент который в воскресенье опубликован на сайте телеканала "Звезда".

В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания в Брюсселе глав МИД стран блока сообщил, что члены Североатлантического альянса наращивают производство боеприпасов и военные поставки Украине. По его словам, первые танки Leopard и Challenger 2 уже на Украине. Столтенберг отметил, что страны НАТО предоставили Украине помощь в объеме около €150 млрд, включая военную поддержку на €65 млрд.

Всего страны Запада обещали передать Украине 293 танка, к началу апреля она получила 57 из них.