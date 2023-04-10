Войти
Lenta.ru

Китай пригласил Венесуэлу участвовать в проекте лунной станции

413
0
0
Луноход «Юйту-2» снятый посадочным аппаратом «Чанъэ-4» в январе 2019 года
Луноход «Юйту-2» снятый посадочным аппаратом «Чанъэ-4» в январе 2019 года.
Источник изображения: CSNA

Власти Китая пригласили Венесуэлу принять участие в проекте Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщает МИД республики, передает ТАСС.

«Боливарианская Республика Венесуэла приветствует полученное от КНР приглашение участвовать в проекте МНЛС», — заявили в министерстве. Отмечается, что Венесуэла стала первой страной, которая получила такое предложение.

Также МИД в подчеркнули, что «возлагают большие надежды на результаты недавней встречи», которую провели представители Боливарианского агентства по космической деятельности и китайской Национальной лаборатории по исследованию глубокого космоса.

В апреле SpaceNews со ссылкой на организованную НАСА пресс-конференцию сообщило, что первой женщиной-американкой, которая в рамках миссии Artemis 2 совершит облет Луны, станет Кристина Куч, тогда как первым афроамериканцем, который сделает это же, — Виктор Гловер.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Китай
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
Похожие новости
17.01.2022
Вселенские амбиции и полеты наяву
20.04.2021
Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
22.05.2014
Прыжки на батуте
16.11.2012
США и Китай столкнутся в дальнем космосе
10.07.2012
Космос с китайским акцентом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 19:48
  • 6
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 10.04 18:51
  • 47807
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 18:38
  • 1
Над Феодосией сбили ракету, запущенную с территории Украины
  • 10.04 15:58
  • 2
Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине
  • 10.04 15:23
  • 42
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.04 14:16
  • 1
ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине
  • 10.04 13:19
  • 1
В Кремле не сомневаются, что Белоруссия при необходимости заступится за РФ - Песков
  • 10.04 09:02
  • 6
Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса
  • 09.04 23:52
  • 2436
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.04 22:49
  • 6
«Российская артиллерия начала «голодать»: в прессе США заявлено о якобы истощении запасов снарядов
  • 09.04 17:43
  • 2
Секретарь СНБО Украины: Информацией о времени и месте контрнаступления ВСУ владеют не более 3-5 человек на планете
  • 09.04 11:59
  • 2
«Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов
  • 09.04 04:27
  • 8
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 08.04 10:59
  • 6
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 08.04 10:34
  • 25
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение