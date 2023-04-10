В Эстонии заявили о возможном приобретении истребителей F-16 и передаче их Украине

По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, пока у страны нет таких самолетов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Эстонии могут приобрести и затем передать Украине истребители F-16. Такую возможность не исключил глава МИД прибалтийской республики Урмас Рейнсалу.

"Я думаю, это очень разумно", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса в опубликованном в субботу интервью изданию "Киев индепендент".

При этом Рейнсалу признал, что в настоящее время его страна не имеет таких самолетов.

Белый дом 9 марта сообщил, что Вашингтон пока не планирует готовить украинских летчиков к управлению F-16. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в свою очередь отмечал, что поставка американских истребителей "сейчас не является приоритетом". Вместе с тем телеканал Эн-би-си 4 марта проинформировал о прибытии в США двух украинских летчиков для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе F-16.

По оценке заместителя председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирала Кристофера Грейди, передача Украине истребителей F-16 была бы чрезмерно затратной, но такая возможность не исключается, хотя средства на их поставку можно перенаправить на закупку необходимых Киеву боеприпасов.