Войти
ТАСС

В Эстонии заявили о возможном приобретении истребителей F-16 и передаче их Украине

413
0
-1
Источник изображения: topwar.ru

По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, пока у страны нет таких самолетов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Эстонии могут приобрести и затем передать Украине истребители F-16. Такую возможность не исключил глава МИД прибалтийской республики Урмас Рейнсалу.

"Я думаю, это очень разумно", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса в опубликованном в субботу интервью изданию "Киев индепендент".

При этом Рейнсалу признал, что в настоящее время его страна не имеет таких самолетов.

Белый дом 9 марта сообщил, что Вашингтон пока не планирует готовить украинских летчиков к управлению F-16. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в свою очередь отмечал, что поставка американских истребителей "сейчас не является приоритетом". Вместе с тем телеканал Эн-би-си 4 марта проинформировал о прибытии в США двух украинских летчиков для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе F-16.

По оценке заместителя председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирала Кристофера Грейди, передача Украине истребителей F-16 была бы чрезмерно затратной, но такая возможность не исключается, хотя средства на их поставку можно перенаправить на закупку необходимых Киеву боеприпасов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Эстония
Продукция
F-16
Похожие новости
10.04.2023
В Европе готовятся к маневрам «летающей армады» НАТО и не только
06.10.2021
Штопор независимости
25.08.2021
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
08.04.2019
Подбил сам себя: что произошло с нидерландским F-16
24.05.2017
ВВС стран северной Европы: русофобия без границ
29.05.2014
Румынские «Бизоны» одолели американских «Абрамсов»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 19:48
  • 6
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 10.04 18:51
  • 47807
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 18:38
  • 1
Над Феодосией сбили ракету, запущенную с территории Украины
  • 10.04 15:58
  • 2
Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине
  • 10.04 15:23
  • 42
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.04 14:16
  • 1
ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине
  • 10.04 13:19
  • 1
В Кремле не сомневаются, что Белоруссия при необходимости заступится за РФ - Песков
  • 10.04 09:02
  • 6
Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса
  • 09.04 23:52
  • 2436
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.04 22:49
  • 6
«Российская артиллерия начала «голодать»: в прессе США заявлено о якобы истощении запасов снарядов
  • 09.04 17:43
  • 2
Секретарь СНБО Украины: Информацией о времени и месте контрнаступления ВСУ владеют не более 3-5 человек на планете
  • 09.04 11:59
  • 2
«Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов
  • 09.04 04:27
  • 8
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 08.04 10:59
  • 6
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 08.04 10:34
  • 25
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение