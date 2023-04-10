Al Mayadeen: Запад использует все инструменты империализма, чтобы уничтожить Россию

Капиталистический Запад всегда держал на мушке Россию: будь то в царские или советские времена, пишет Al Mayadeen. Приход к власти Путина и его желание обеспечить безопасность стране стали настоящим вызовом США и Европе, которые используют даже возрождение нацизма на Украине для противостояния московской "угрозе".

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина из-за проведения специальной военной операции против нацистского западно-сионистского проекта на Украине. Это решение, принятое накануне встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой обсуждалось формирование нового многополярного мира, не вызывает удивления.

Международный уголовный суд никогда не расследовал преступления капиталистических государств против Ирака, Йемена и Палестины. Он не выступал против политики Всемирного банка и ее негативных последствий для миллионов людей. Его деятельность перестала вызывать доверие, поскольку он преследует единственную цель: воспрепятствовать попыткам Москвы, Пекина и их союзников построить новый мировой порядок.

Россия — крупнейшее государство в мире. Ее территория отличается разнообразным рельефом: горы, равнины, внутренние озера, крупные реки и даже моря регионального значения (Черное, Каспийское, Азовское и Балтийское). Россия имеет разветвленную сеть железных дорог и автомагистралей, огромные запасы природных ресурсов, такие как нефть, газ, уголь, золото, железо, лес и другие. Она также обладает этническим и языковым разнообразием.

Россия — вторая по величине военная держава в мире, хотя у нее не так уж и много военных баз. Она является бесспорным лидером по количеству ядерных боеголовок и космической техники. Численность населения страны составляет почти 150 миллионов, из которых 80% — православных. Темпы роста населения вернулись к нормальным показателям после принятия закона «о запрете ЛГБТ-пропаганды» и увеличения социальной поддержки матерей и семей с детьми.

Россия считается одной из экономически сбалансированных стран. Налоговые поступления составляют 16%, а объем государственного долга — 15% ВВП. Россия как антизападное государство возникло в Х веке. Когда первые правители из династии Рюриковичей решили обратиться в православие, Папа Римский и Ватикан сочли это настоящим вызовом. Напряженность между ними усилилась, когда Российская империя провозгласила себя наследницей Византии после падения Константинополя в XV веке.

Несмотря на татаро-монгольское иго (Золотая Орда), Великое княжество Московское смогло стать Русским царством под властью Романовых в XVI веке. Тут необходимо упомянуть о реформах Петра I и Екатерины II, оказавших глубокое влияние на развитие государства, а также о слиянии множества народов (скандинавы, восточные славяне, монголы и другие азиатские племена), которые в результате стали единой русской нацией.

В последующие века царская Россия из противника Европы превратилась в «предохранительный клапан» для ее королей. Русская армия побывала в Париже и Берлине и спасла их от социальных революций XIX века. В книге Пола Кеннеди «Взлеты и падения великих держав» говорится, что Европа безуспешно пыталась вторгнуться в Россию через территории Польши и Украины, но ей помешал «генерал Мороз» — одно из самых мощных орудий Москвы. Он уничтожил сотни тысяч солдат Наполеона, королей Швеции и Гитлера.

Октябрьская революция 1917 года свергла монархию. Тогда обострилась европейская враждебность к социалистической Москве, которую Европа считала непосредственной угрозой. Россия поддерживала права народов на самоопределение и помогала национально-освободительной борьбе в европейских колониях.

Несмотря на краткое объединение Европы и России в борьбе против нацизма, капиталистические страны после Второй мировой войны выступили против Москвы. Речь идет о плане Маршалла, Всемирном банке, НАТО и других.

Затем последовал распад Советского Союза. Збигнев Бжезинский, стратег империализма, предостерегал ставить на окончательный крах Москвы. Он не нашел в рухнувшей социалистической модели ничего, кроме временного выражения тех преобразований, которые поражают великие нации. Они пробуждаются всякий раз, когда оказываются вне истории, как, например, Россия и Китай.

В отличие от прежней социалистического СССР, созданной Лениным на руинах монархии, новая православно-славянская Россия во главе с Владимиром Путиным возникла на месте ельцинского либерализма.

Менее чем за два десятилетия Путин восстановил русскую нацию и вывел ее на передний план нового мира. Он выступил против капиталистического Запада, разоблачил его либеральные притязания и при поддержке Китая начал выбивать почву из-под ног шаткого капиталистического мира в Азии, Латинской Америке и других регионах.

Империалисты в США, Великобритании, Канаде и Австралии считают Россию угрозой англосаксонскому мировому порядку. Большую обеспокоенность у них вызывает укрепление отношений Москвы и Пекина, который сам по себе стал для них огромным экономическим вызовом. Российско-китайская координация особенно ярко проявилась в БРИКС, ШОС, проектах «Нового Шелкового пути» и евразийской интеграции.

Бжезинский увлекался геополитикой и трудами Маккиндера, Спикмэна и Хамана о противостоянии «сухопутных» и «морских» империй в Евразии. Он призывал устроить на Украине ряд «цветных революций», усилить там еврейское влияние и принять эту страну в НАТО, чтобы противостоять Москве. Американский историк Бернард Льюис говорил о необходимости поддержать османское возрождение и создать «зеленый пояс» вокруг России, начиная с Турции и Казахстана.

Кроме этого, Путин в своих выступлениях все чаще делает акцент на установление нового многополярного мира, о чем написал Михаэль Штюрмер в книге «Путин и подъем России».

Что еще говорится в западных отчетах:гические исследования говорят о нулевой группе, асимметричном конфликте и упадке центров силы в текущем миропорядке. Также упоминается роль информационной революции, сдвиги между центром и периферией, подъем Азии, особенно Китая.

О чем еще говорится в западных отчетах:

— Россия говорит о «золотом стандарте» как об альтернативе доллару и нефтедолларовой системе, увековечивающей гегемонию США над миром. Шарль де Голль в свое время предлагал вернуть классический «золотой стандарт», но американская разведка организовала «цветную революцию» во Франции.

— Россия намеревается расширить сети нефте- и газопроводов («Северный поток» и «Южный поток») в противовес американским проектам магистральных трубопроводов («Табукко» и «Набукко»).

— Внешний долг России уменьшился, а объем золотовалютных резервов увеличился. Национальный доход вырос до триллионов. Средний доход на душу населения также показал положительную динамику.

— Российско-китайский альянс расширяется за счет стран БРИКС, ШОС, Ирана, Бразилии и ЮАР.

— Россия активизировала политику в стратегических регионах. Она вмешалась в ситуацию в Грузии, предотвратила беспорядки в Казахстане, разжигаемые Америкой и Великобританией, и перекроила их территории таким образом, чтобы иметь возможность проводить гибкую политику и использовать силовые средства в случае необходимости.

— Россия провела ревизию важных файлов. Москва проявила сдержанность перед лицом агрессии НАТО против Югославии, Ливии и Ирака, но сегодня она восстановила исторические отношения и договоры с такими странами, как, например, Сирия. Сирийско-российско-иранская ось смогла помешать установлению американо-израильского господства на Ближнем Востоке. Об этом пишет Роберт Сатлофф в своей книге «Дорога в Дамаск», которая послужила дорожной картой для «черного десятилетия» в Сирии.

Инструменты империализма против России

Во время холодной войны империалисты, особенно англосаксы, находились в перманентном, открытом, всеобъемлющем противостоянии с социалистической Россией. Американский писатель Ноам Хомский в книге «Несостоятельные Штаты: злоупотребление властью и атака на демократию» пишет, что премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль вскоре после Второй мировой войны предложил последовать примеру Трумэна, который приказал сбросить атомные бомбы на японские города, и разбомбить Москву ядерным оружием.

В отношениях Запада и России после распада СССР принципиально ничего не поменялось, поскольку их противостояние имело множество форм, арен и инструментов:

— После непродолжительного использования идей Хантингтона из «Столкновения цивилизаций и преобразования мирового порядка», последовавшего за распадом Советского Союза, англосаксы вернулись к привычной риторике, изображая глобальный конфликт как борьбу между англосаксонскими протестантскими традициями, с одной стороны, и остальными культурами и религиями, включая славянское православие и китайское конфуцианство, с другой.

Тут стоит отметить, что во время Первого крестового похода крестоносцы истребляли православных по пути на Восток, в том числе и в Константинополе.

Другой пример использования религии в политических целях — возрождение Польско-католической церкви для борьбы с социалистической Россией. Один из польских патриархов даже был избран Папой Павлом II. Кроме того, Польско-католическая церковь поддерживала «цветную революцию» в Польше, организованную движением «Солидарность».

Запад также хотел использовать ислам в своих политических целях. Бжезинский и Бернард Льюис предложили расширить османское возрождение, чтобы сформировать «зеленый пояс» вокруг России.

— НАТО вмешивается в дела на Кавказе (Чечня или Грузия). В 2008 году Запад вместе с евреем Михаилом Саакашвили (аналог Зеленского на Украине) пытался обострить напряженность вокруг России. Москва помешала его планам, начав операцию по принуждению Грузии к миру. Она вынудила Тбилиси отказаться от Абхазии и Южной Осетии, которые стали автономными пророссийскими республиками.

— Возрождение нацизма на Украине, активизация еврейской мафии (в Киеве и Днепре), проталкивание одного из ее представителей, Зеленского, на пост президента, — инструменты НАТО против России. Любопытно отметить, что нацизм, основанный агентом гитлеровской разведки Степаном Бандерой, процветал на Украине еще во времена Горбачева.

— Помимо украинских евреев, еврейская мафия в России занималась подрывом страны изнутри через средства массовой информации, банки, «цветные и либеральные революционные группировки» и Навального. Российский философ Александр Дугин призвал русских перечитать произведения Достоевского, особенно роман «Бесы». Еще тогда, в 1870-х годах, автор проиллюстрировал союз либералов с евреями в России.

Что же касается главной роли в империалистической кампании против России, то ее взяло на себя НАТО во главе с Евросоюзом, который закрывал глаза на вмешательство США в Корейскую войну и их вторжение во многие другие страны мира.

Автор: Муафак Махадин (موفق محادين)