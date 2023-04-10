Кадыров сообщил о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении

Глава Чечни рассказал, что батальон "Восток-Ахмат" уничтожил два танка и один БМП

ГРОЗНЫЙ, 9 апреля. /ТАСС/. Чеченский батальон "Восток-Ахмат" Минобороны РФ сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Под грамотным руководством дорогого брата, боевого офицера, заместителя командира - начальника штаба батальона "Восток-Ахмат" МО РФ Вахи Хамбулатова хорошо поработали наши беспилотники. Они мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. Минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции", - написал Кадыров.

По его словам, батальон уничтожил два танка и один БМП. "Личный состав батальона "Восток-Ахмат" своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований. Итог этой операции - уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев", - добавил он.

Кадыров отметил, что личный состав батальона ранее уже пресекал наступление на этом направлении, уничтожив до 10 единиц бронетехники и живую силу противника.