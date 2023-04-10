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ТАСС

NYT: утечка данных о состоянии ВС Украины уже осложнила отношения США с союзниками

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Depositphotos

Утечка "посеяла сомнения" в способности Соединенных Штатов хранить секреты, передает газета

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Распространение в социальных сетях секретных документов США по Украине привело к осложнению отношений Вашингтона с союзниками и может навредить дипломатическим связям между странами. Об этом говорится в статье, размещенной в субботу в газете The New York Times.

"Утечка уже осложнила отношения между союзниками и посеяла сомнения в способности США хранить секреты", - отмечается в публикации. По словам одного из сотрудников западных спецслужб высокого ранга, ознакомившегося с документами, обнародование материалов вызвало болезненную реакцию и может привести к сокращению обмена развединформацией. "Документы также могут навредить дипломатическим отношениям. Материалы показывают, что США шпионят не только за Россией, но и за своими союзниками", - подчеркивают авторы статьи.

Американские чиновники признают, что появившиеся сведения, вероятно, являются оперативными и предназначенными для ограниченного круга лиц сводками Комитета начальников штабов ВС США, использовавшего доклады разведсообщества. Один из представителей американских властей рассказал, что поиск источника утечек может быть осложнен тем, что сотни, если не тысячи гражданских и военных лиц имеют допуск к подобным документам. По его словам, Пентагон за последние несколько дней инициировал процедуры, чтобы заблокировать распространение материалов особой важности.

В четверг The New York Times со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Пентагон начал расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих сведения о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и Telegram.

В пятницу издание проинформировало, что в интернете появилась новая партия американских секретных документов по украинской тематике. По его данным, также были обнаружены материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем. 

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Китай
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