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Расширение НАТО озадачило Индию

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Российско-индийские учения Индра-2021
Российско-индийские учения Индра-2021.
Источник изображения: © РИА Новости Кирилл Брага

Hindustan Times: меняющийся расклад сил в Европе окажет влияние на политику Индии

Фундаментальные изменения в мировом порядке определят дальнейший вектор политики Индии, пишет Hindustan Times. Она дорожит отношениями с Россией, но ее сближение с Китаем и проблемы с военными поставками из Москвы могут заставить Нью-Дели искать альтернативные пути обеспечения своей безопасности.

Индия сделает все возможное для поддержания стабильных отношений с Россией, но ситуация быстро меняется.

Финляндия сделала шаг, который окажет значительное влияние на эволюционирующий мировой порядок, и присоединилась к Организации Североатлантического договора, став ее 31-ым государством-членом. По словам президента Финляндии Саули Нийнистё, для его страны настал “великий день”, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал его днем гордости для всего альянса и для него лично.

Российская спецоперация на Украине придала НАТО новое понимание цели, ведь еще пять лет назад ее считали пережитком прошлого. Это стало возможным благодаря смене приоритетов таких ранее приверженных принципу военного неприсоединения стран, как Финляндия и Швеция. Президент России Владимир Путин, может, и возлагает ответственность за ситуацию на Украине на Запад и расширение НАТО, но именно благодаря его действиям возросла привлекательность альянса в Европе. Недавно госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен напомнил об этом, сказав, что у него “возникло искушение назвать это чуть ли не единственной причиной поблагодарить господина Путина, ведь он в очередной раз ускорил то, что, по его утверждению, сам хотел предотвратить”.

Большое внимание уделяется тактическим и оперативным вызовам, с которыми российские войска сталкиваются на поле боя с начала февраля прошлого года. Боеспособность российских солдат омрачили проблемы с материально-техническим обеспечением, командованием и контролем. Украинцы, движимые желанием защитить родину, неумолимо, раз за разом давали русским отпор. Они хорошо проявили себя на поле боя и сумели склонить глобальный нарратив в свою пользу.

Россия же, напротив, была убеждена в том, что уничтожит Украину за считанные недели, если не дни, но уступила врагу в плане маневрирования. Столкнувшись с поражениями, ради сохранения давления Россия сделала ставку на ядерную риторику, объявив о решении разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие и передав ей ОТРК "Искандер-М", способный нести ракету с ядерной боевой частью.

Но реальные проблемы Россия испытывает именно на стратегическом уровне. Начав спецоперацию, она сумела сплотить Запад и вынудила его пересмотреть силы и средства обеспечения безопасности в эпоху после Второй мировой войны. Даже для такой страны, как Германия, это стало поворотным моментом в плане стратегических перспектив. НАТО возродилась, а исторически нейтральным государствам пришлось пересмотреть давние политические позиции. В Финляндии общественная поддержка вступления в НАТО подскочила до 80%, облегчив местным политикам выбор.

Для России это подразумевает еще более тесные связи с Китаем, но не на равных. Статус Путина как младшего партнера Си Цзиньпина стал очевиден во время их недавней встречи в Москве. Назвав друг друга приоритетными партнерами, они поклялись “твердо” поддерживать друг друга в вопросах территориальной целостности. С оглядкой на формирующиеся коалиции вроде QUAD они также выступили против формирования “в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых эксклюзивных блоковых структур”. В качестве альтернативы стороны выразили приверженность созданию в регионе “равноправной, открытой и инклюзивной системы безопасности”, которая не была бы “нацелена на третьи страны”. Несмотря на все разговоры о партнерстве равных, вполне ясно, кто и в ком нуждается больше.

В недавно опубликованной внешнеполитической стратегии Россия называет Китай и Индию главными союзниками, уделяя при этом “приоритетное внимание ликвидации остатков доминирования США и других враждебных государств в мировых делах”. Москва хочет укрепить сотрудничество с Индией, чтобы обеспечить ее способность противостоять “деструктивным действиям недружественных государств и их объединений”.

Тем не менее, несмотря на все уверения в желании активизировать контакты с Индией, Россия сталкивается с проблемами сразу на нескольких фронтах. Соглашение между Москвой и Пекином вызывает ужас в Нью-Дели, а оборонные связи, составляющие основу двусторонних отношений между Индией и Россией, испытывают сильное напряжение на фоне репортажей о неспособности Москвы выполнять обязательства по обеспечению ВС Индии оружием из-за ситуации на Украине. Не лучшее положение для страны, граничащей с грозным военным противником в лице Китая. Индия сделает все возможное для поддержания стабильных отношений с Россией, но ситуация быстро меняется, и Нью-Дели ищет альтернативные источники военных поставок и удваивает усилия по укреплению собственного ВПК.

Налицо фундаментальные структурные изменения, формирующие расклад сил в Европе и бросающие тень на внешнюю политику и национальную безопасность Индии. Расширение и укрепление структуры НАТО вызывают волнения во всем мире. Отношения Индии с Россией накаляются. Надеясь на лучшее, Нью-Дели явно следует готовиться к худшему.

Харш В. Пант — вице-президент Исследовательского фонда Observer в Нью-Дели и профессор Королевского колледжа.

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