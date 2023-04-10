Глава Курчатовского института высоко оценил уровень ядерного вооружения России

Михаил Ковальчук отметил, что США еще долго догонять РФ в этой сфере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук отметил высокий уровень российского ядерного вооружения и заявил, что США придется долго догонять Россию в этой сфере и по развитию гиперзвуковых технологий, в частности. Такое мнение эксперт высказал в субботу, выступая на открытой лекции "Природоподобные технологии и решение проблем современного мира" в Политехническом университете Петра Великого в Петербурге.

"У нас бюджет военный - меньше 50 млрд, а у американцев - больше чем 800 млрд. <...> У них нет гиперзвука, у них массы чего нет. В ядерном комплексе мы впереди, абсолютно. Мы их всегда догоняли, а сегодня они нас долго еще не догонят", - заключил спикер.

Ковальчук также подчеркнул, что американцы не смогли определить состав сплава, из которого изготавливаются ракетные двигатели РД-180.

"До сих пор американцы покупают наши ракетные двигатели РД-180, <...> мы их продаем много лет. Они его [двигатель] разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут", - объяснил глава НИЦ.