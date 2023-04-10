Войти
ТАСС

Глава Курчатовского института высоко оценил уровень ядерного вооружения России

375
0
0
Президент национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Архивное фото
Президент национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Михаил Ковальчук отметил, что США еще долго догонять РФ в этой сфере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук отметил высокий уровень российского ядерного вооружения и заявил, что США придется долго догонять Россию в этой сфере и по развитию гиперзвуковых технологий, в частности. Такое мнение эксперт высказал в субботу, выступая на открытой лекции "Природоподобные технологии и решение проблем современного мира" в Политехническом университете Петра Великого в Петербурге.

"У нас бюджет военный - меньше 50 млрд, а у американцев - больше чем 800 млрд. <...> У них нет гиперзвука, у них массы чего нет. В ядерном комплексе мы впереди, абсолютно. Мы их всегда догоняли, а сегодня они нас долго еще не догонят", - заключил спикер.

Ковальчук также подчеркнул, что американцы не смогли определить состав сплава, из которого изготавливаются ракетные двигатели РД-180.

"До сих пор американцы покупают наши ракетные двигатели РД-180, <...> мы их продаем много лет. Они его [двигатель] разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут", - объяснил глава НИЦ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Пётр Великий
РД-180
Компании
Курчатовский институт
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
10.04.2023
Способность США догнать Россию по уровню ядерного вооружения оценили
23.11.2021
Карибская контратака
26.08.2019
Американские авианосцы теряют значимость
04.03.2019
Хеллоу, Америка: генерал США сообщил о сроках удара "Авангарда"
22.05.2018
Все ниже и ниже
16.05.2016
Гиперзвуковой прорыв России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 19:48
  • 6
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 10.04 18:51
  • 47807
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 18:38
  • 1
Над Феодосией сбили ракету, запущенную с территории Украины
  • 10.04 15:58
  • 2
Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине
  • 10.04 15:23
  • 42
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.04 14:16
  • 1
ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине
  • 10.04 13:19
  • 1
В Кремле не сомневаются, что Белоруссия при необходимости заступится за РФ - Песков
  • 10.04 09:02
  • 6
Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса
  • 09.04 23:52
  • 2436
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.04 22:49
  • 6
«Российская артиллерия начала «голодать»: в прессе США заявлено о якобы истощении запасов снарядов
  • 09.04 17:43
  • 2
Секретарь СНБО Украины: Информацией о времени и месте контрнаступления ВСУ владеют не более 3-5 человек на планете
  • 09.04 11:59
  • 2
«Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов
  • 09.04 04:27
  • 8
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 08.04 10:59
  • 6
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 08.04 10:34
  • 25
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение