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ТАСС

Зеленский заявил, что Польша поставит Украине 200 бронетранспортеров

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Бронетранспортёр Rosomak-S
Бронетранспортёр Rosomak-S.
Источник изображения: rosomaksa.pl

Украинский президент также сообщил о новых договоренностях по БМП

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что договорился с Польшей о поставке 200 бронетранспортеров Rosomak.

"Есть новые договоренности по БМП - более сотни машин. По бронетранспортерам - Rosomak - 200 машин. Сейчас сто, и сто позже", - отметил Зеленский во время своего вечернего выступления, текст которого опубликован на сайте главы государства.

5 апреля по итогам визита в Польшу Зеленский сообщил, что Киев и Варшава согласовали новый пакет военной помощи. В частности, отмечалось, что подписано соглашение о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО.

В начале апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина приобретает у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства. По его словам, страна может производить 100 Rosomak в год, но постарается увеличить это число. В свою очередь глава производящей эти БТР Польской оборонно-промышленной группы Себастиан Хвалек отмечал, что Киев приобретет эти бронетранспортеры в разных версиях и с разным вооружением. 

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Страны
Польша
Украина
Продукция
Rosomak КТО
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