Способность США догнать Россию по уровню ядерного вооружения оценили

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе выступления с лекцией в Политехническом университете Петра Великого оценил способность США догнать Россию по уровню ядерного вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению главы института, США придется долго догонять РФ по уровню ядерного вооружения в целом и развития гиперзвуковых технологий в частности.

Ковальчук указал на то, что «у нас бюджет военный — меньше 50 миллиардов, а у американцев — больше, чем 800 миллиардов», однако «у них нет гиперзвука, у них массы чего нет». «В ядерном комплексе мы впереди, абсолютно», — заявил он.

«И при этом если раньше нам было жрать нечего, колбасы в магазинах не было, у нас сегодня ломятся магазины, все есть - и лучшее в мире вооружение», — добавил Ковальчук.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о размещении странами своего ядерного оружия в других странах критикой в отношении США.

Речь идет о высказывании французского лидера на совместной пресс-конференции с главой Китая Си Цзиньпином. Тогда глава государства заявил, что считает неприемлемым размещение каким-либо государством своего ядерного оружия за пределами собственной территории, «особенно в Европе».