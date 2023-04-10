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ТАСС

Экс-разведчик США считает, что потери Украины среди военных превысили 300 тыс. погибшими

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Скотт Риттер
Скотт Риттер.
Источник изображения: AP Photo/ Gregory Smith

Скотт Риттер указал на коррумпированность украинской военной системы, которая намеренно занижает данные о погибших

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Потери среди украинских военных могут достигать более 300 тыс. погибшими. Такое мнение выразил экс-офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в беседе с ведущим подкаста US Tour of Duty, транслировавшейся в пятницу.

"Украинская военная система коррумпирована, намеренно занижает данные о погибших", - сказал Риттер.

"Украина пытается занизить потери, но они гораздо больше. <...> На встрече с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный допустил, что 257 тыс. погибли. Около 83 тыс. пропали, из которых, возможно, 60 тыс. погибли", - отметил экс-разведчик. 

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