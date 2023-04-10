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Военное обозрение

Командующий Воздушными силами ВСУ перечислил проблемы, которые помогут решить истребители F-16

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Источник изображения: topwar.ru

С момента начала спецоперации поставки военной техники и вооружений на Украину странами Запада идут по нарастающей, постепенно снимаются табу на предоставление все более сложных и современных вооружений. Последнее, что киевский режим считает самым необходимым для «окончательной победы», но в чем по-прежнему отказывают западные партнеры — это современные боевые самолеты.

Выпрашивать их пытались уже практически все представители военного и политического руководства Украины. Дошла очередь и до командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. В своем телеграм-канале он по пунктам перечислил проблемы, которые смогут решить истребители F-16.

Во-первых, американские истребители могли бы взять на себя часть функций борьбы с российскими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками, три четверти которых, по словам Олещука, сбивает украинская ПВО. Остальные достигают целей.

Во-вторых. Сейчас у ВСУ практически не осталось советских самолетов, а те что имеются, технически устарели и не могут противостоять господству российской авиации в воздухе. У Киева недостаточно сил и средств, чтобы защитить с воздуха войска на передовой и «мирных жителей в прифронтовой зоне».

Это превращает все миссии наших пилотов в смертельно опасные

— жалуется Олещук, добавляя, что «F-16 позволят завоевать господство в воздухе».

Далее, аргументирует командующий ВС ВСУ. Сейчас российские самолеты наносят удары на расстоянии, недоступном для поражения наличествующими системами украинской ПВО. У истребителей F-16 есть ракеты класса «воздух-воздух» с дальностью полета до 180 километров, что должно решить и эту проблему.

Сейчас российский флот контролирует акваторию Черного моря, продолжает Олещук. Но F-16 имеют противокорабельные ракеты, которые «смогут легко загнать весь вражеский флот либо в порты, либо на морское дно».

Ну и последнее. У Киева заканчиваются как запчасти для ремонта самолетов сорокалетней давности производства, так и боеприпасы советского производства. Передача Словакией и Польшей нескольких МиГ-29 лишь частично и на время решит эту проблему.

Переход на F-16 или другую западную платформу с широким ассортиментом современного вооружения – единственный выход

— заключает Олещук.

Странно и то, что свой обширный список аргументов в необходимости истребителей F-16 Олещук, обращаясь к западным партнерам, в первую очередь США, опубликовал в личном аккаунте телеграм-канала на украинском языке.

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Страны
Польша
Словакия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
БПЛА
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