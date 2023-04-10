Тайване зафиксировал 71 военный самолет КНР вблизи своего авиапространства

Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову более 70 самолетов армии Китая

МОСКВА, 8 апреля/ Радио Sputnik. На Тайване зафиксировали приближение 71 самолета Народно-освободительной армии (НОАК) Китая на фоне проходящих в акватории и воздушном пространстве вблизи острова военных учений НОАК, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.

Ранее в министерстве обороны островного государства осудили проведение военных учений Китая 8-10 апреля вблизи острова и проинформировали о приведении в боеготовность отдельных подразделений для возможного противодействия военным КНР.

В Минобороны Тайваня до этого сообщали, что 29 летательных аппаратов армии Китая пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива (неформальную границу между материком и островом) на юге, севере и в центре.

"К 16:00 (11:00 мск) 8 апреля были обнаружены 71 самолет и девять кораблей НОАК", – приводит РИА Новости сообщение тайваньского ведомства, опубликованного в Twitter.

Восточная зона боевого командования НОАК в свою очередь сообщила, что в первый день учений вооруженные силы КНР отработали маневры по захвату господства на море и в воздухе, боевому патрулированию вокруг острова, а также по полному окружению острова.

В тренировках были задействованы эсминцы и фрегаты ВМС НОАК, истребители, бомбардировщики, самолеты специального назначения ВВС, артиллерийские бригады, подразделения десантников и ракетных войск.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа прошлого года, когда остров посетила тогдашний спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Китай, считающий остров своей провинцией, осудил визит Пелоси, обвинив США в поддержке сепаратизма на Тайване, и также провел серию масштабных военных учений вблизи острова.

Материковый Китай и Тайвань прервали официальные отношения в 1949 году. Тогда силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров, потерпев поражение в гражданской войне.

В конце 1980-х годов деловые и неформальные контакты между островом и материковой частью возобновились. В начале 1990-х годов контакты укрепились за счет неправительственных организаций: пекинской Ассоциацией развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйским Фондом обменов через пролив.

Ранее радио Sputnik сообщило, как в Минобороны Китая объяснили необходимость проведения учений вблизи Тайваня.