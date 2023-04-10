Украинские танки Т-64 начнут ремонтировать в Польше

Как сообщили в концерне "Укроборонпром", в перспективе достигнутое соглашение планируют распространить на обслуживание танков Т-72 и РТ-91 Twardy

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Украинские танки T-64 начнут ремонтировать и обслуживать на оружейном заводе Bumar-Labedy в польском Гливице. Об этом сообщили в субботу в государственном концерне "Укроборонпром".

"Соглашение было заключено между "Укроборонпромом" и заводом Bumar-Labedy, - лидером отрасли, входящим в состав PGZ [Польской оружейной группы]. Соглашение предусматривает, что украинские танки Т-64 будут обслуживаться и капитально восстанавливаться на мощностях Leopard 2 в Гливице", - говорится в сообщении в Telegram-канале концерна.

Уточняется, что в перспективе соглашение планируют распространить на обслуживание танков Т-72 и РТ-91 Twardy, переданных Польшей украинской стороне. Кроме того, стороны рассматривают возможность совместного обслуживания танков Leopard 2, поставляемых Киеву западными странами.

В среду украинский президент Владимир Зеленский, находясь в Польше, заявил, что Киев и Варшава согласовали новый пакет военной помощи. По его словам, Украина получит самолеты МиГ-29, бронетранспортеры Rosomak, системы зенитных ракетных комплексов Piorun, самоходные минометы Rak. В четверг глава Минстратегпрома Украины Александр Камышин сообщил о договоренности с Польшей о совместном производстве снарядов для танков калибра 125 мм.

Польша была одной из первых стран, выступивших за отправку Украине современных танков. Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Варшава передала Киеву более 240 танков, среди которых Т-72 и РТ-91. 13 февраля премьер страны Матеуш Моравецкий пообещал поставить дополнительно 74 танка, в том числе 14 Leopard 2. Первые четыре из них поступили на Украину 25 февраля.