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ТАСС

WP: ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и собирают неразорвавшиеся снаряды РФ

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Источник изображения: AP Photo/ Roman Chop

Издание отметило, что боеприпасы для украинских орудий советского производства, которые составляют большую часть арсенала, уже давно не поставляются

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с острым дефицитом боеприпасов и вынуждены ограничивать их применение на поле боя. Об этом сообщила в субботу американская газета The Washington Post.

Она указывает на критическую нехватку боеприпасов, из-за которой украинские военнослужащие даже ищут неразорвавшиеся российские снаряды в лесах и на заминированных территориях. ВСУ не хватает боеприпасов для проведения контратак, им приходится более тщательно выбирать цели для артобстрелов, часто отдавая предпочтение военной технике, а не малочисленным отрядам пехоты. Так, отмечает издание, артиллерийский взвод 59-й моторизованной бригады на востоке Украины раньше выпускал более 20-30 снарядов в день из произведенных в СССР гаубиц, а сейчас - всего один или два, либо вообще ни одного. Кроме того, по данным источника газеты, ВСУ выпускают около 7,7 тыс. артиллерийских снарядов в сутки (примерно один снаряд каждые шесть секунд), а ВС РФ - втрое больше.

Как отмечает издание, боеприпасы для украинских орудий советского производства, которые составляют большую часть арсенала ВСУ, уже давно не поставляются. В связи с этим Киев вынужден полагаться на предоставляемые Западом снаряды и артиллерию, которых у Украины гораздо меньше. По оценке The Washington Post, "при темпах, которыми Украина ведет огонь, эти запасы тоже могут скоро закончиться". Соединенные Штаты ищут по всему миру запасы артиллерийских снарядов советского производства, но, как отмечается в статье, их транспортировка может занять месяцы. Однако многие страны, у которых имеются в наличии такие боеприпасы калибра 152 мм и 122 мм, не решаются продавать их Украине, чтобы не портить свои отношения с Россией. Иногда третья страна, дружественная киевским властям, приобретает снаряды - порой через посредника - и затем тайно поставляет их Украине, чтобы избежать политических последствий для продавца.

Бывшие государства - члены Организации Варшавского договора, которые сейчас входят в состав НАТО, "имеют возможность производить снаряды, но не в таких масштабах и не с такой скоростью, которые нужны Украине на поле боя", подчеркивает The Washington Post. Речь идет о Болгарии, Польше и Словакии. При этом пока нет ясности, сколько времени потребуется для производства необходимых снарядов и их отправки ВСУ.

По данным издания, украинские военнослужащие используют 3D-принтеры для изготовления из пуль и мин недорогих боеприпасов, которые можно сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов. Газета отмечает, что в одном случае во время разборки взорвалась мина, погибли два человека. 

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