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РИА Новости

В Чехии заявили о планах признать РФ и Китай "угрозами нацбезопасности"

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Вид на Вацлавскую площадь в Праге
Вид на Вацлавскую площадь в Праге.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Замглавы Минобороны Чехии Йиреш: Прага может признать РФ и КНР "угрозами нацбезопасности"

МОСКВА, 8 апреля/ Радио Sputnik. Чехия может признать Россию и Китай "угрозами национальной безопасности", заявил заместитель министра обороны республики Ян Йиреш, сообщает "Чешское радио".

По словам главы ведомства, должностные лица Минобороны и МИД разрабатывают документы, которые определят позицию страны в области безопасности с учетом украинского конфликта и изменившейся ситуации в мире.

Сотрудники министерств намерены уточнить такие формулировки, как "отдельные государства" и "нестабильность и региональные конфликты в евроатлантическом пространстве", добавил Йиреш.

Ранее радио Sputnik рассказало, кого в Чехии считают возможным посредником в диалоге между Россией и Украиной.

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Страны
Китай
Россия
Украина
Чехия
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