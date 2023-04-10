В Чехии заявили о планах признать РФ и Китай "угрозами нацбезопасности"

Вид на Вацлавскую площадь в Праге.

Замглавы Минобороны Чехии Йиреш: Прага может признать РФ и КНР "угрозами нацбезопасности"

МОСКВА, 8 апреля/ Радио Sputnik. Чехия может признать Россию и Китай "угрозами национальной безопасности", заявил заместитель министра обороны республики Ян Йиреш, сообщает "Чешское радио".

По словам главы ведомства, должностные лица Минобороны и МИД разрабатывают документы, которые определят позицию страны в области безопасности с учетом украинского конфликта и изменившейся ситуации в мире.

Сотрудники министерств намерены уточнить такие формулировки, как "отдельные государства" и "нестабильность и региональные конфликты в евроатлантическом пространстве", добавил Йиреш.

Ранее радио Sputnik рассказало, кого в Чехии считают возможным посредником в диалоге между Россией и Украиной.