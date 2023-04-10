США "мутят воду" в истории с "Северными потоками", чтобы скрыть факты

NYT: Запад запутывает следы вокруг диверсии на СП, чтобы не назвать явного виновника

Власти США используют новые теории теракта на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" для того, чтобы скрыть факты и отвести от себя подозрения, пишет New York Times. Автор ссылается на высокопоставленных европейских следователей, считающих, что общество не должно знать о диверсии больше.

Эрика Соломон (Erika Solomon)

Утечки разведданных о диверсии на газопроводе "Северный поток" породили больше вопросов, чем ответов. Возможно, раскрывать что-то большее никому не интересно.

Российские и датские военные корабли, исчезнувшие в Балтийском море за несколько дней до взрыва подводного трубопровода. Немецкая арендная яхта со следами взрывчатки и экипаж с поддельными паспортами. Размытые фотографии загадочного объекта, обнаруженного возле единственной уцелевшей нити трубопровода.

Это последние подсказки в поисках того, кто 26 сентября прошлого года взорвал большую часть принадлежащих Кремлю газопроводов "Северный поток", покоящихся на глубине около 90 метров в водах Балтийского моря, которые когда-то были крупнейшим транзитным путем природного газа в Европу.

Всего несколько недель назад New York Times, сообщив о новых разведывательных данных, а также о находках германской полиции, освещавшихся немецкими СМИ, предложила возможное решение головоломки "Северного потока": некие проукраинские боевики арендовали немецкую прогулочную яхту и провернули эту фантастическую тайную операцию.

С тех пор шквал новых находок и противоречивых историй посеял недоверие среди западных союзников и открыл возможности для российского дипломатического давления, что повысило геополитические ставки в европейском Балтийском регионе.

Нигде это напряжение не ощущается сильнее, чем среди 98 жителей датского Кристиансо — острова настолько крошечного, что пройти его можно за 10 минут. Живя всего в 20 километрах от места взрыва, каждый здешний житель, от простого засольщика сельди до шеф-повара гостиницы, наблюдает небо и воду, полные какого-то предчувствия.

"До взрыва никто не говорил о "Северном потоке". Я даже не знал, насколько мы были близко от газопровода, пока это не произошло, — сказал Сорен Тийм Андерсен, бургомистр Кристиансо. - После этого мы почувствовали себя незащищенными. Мы все время задавались вопросом: что на самом деле здесь только что случилось?"

Прогулочная яхта "Андромеда", оказавшаяся в центре немецкого расследования, пришвартовалась в каменной гавани Кристиансо после того, как 5 сентября была зафрахтована в северном немецком порту Росток и провела ночь в Вике, более малоизвестном северогерманском порту без охраны, видеокамер и практически без всякого надзора.

Местный портовый рабочий, попросивший не называть его имени из-за продолжающихся расследований, рассказал New York Times, что он очень хорошо помнит этот визит: он неоднократно пытался заговорить с экипажем, сначала на немецком, а затем на английском. Вместо того, чтобы попытаться ответить на каком-либо языке, один человек просто вручил ему плату за стоянку и отвернулся.

"Андромеда" сейчас стоит в сухом доке с видом на Балтийское море, следователи извлекли ее внутренности. Три немецких чиновника сообщили New York Times, что следователи обнаружили на лодке следы взрывчатки и установили, что два члена экипажа использовали поддельные болгарские паспорта.

Этот след привел нас обратно в Кристиансо, где господин Андерсен сказал, что в декабре датская полиция заставила его написать пост в Facebook*, поручив жителям присылать фотографии гавани или стоящих в ней судов с 16 по 18 сентября, то есть примерно в тот период, когда Андромеда, как полагают, была там пришвартована. Через месяц прибыли следователи, чтобы опросить жителей и проверить фотографии.

Местные жители высмеивают идею о том, что 15-метровая прогулочная яхта могла совершить такую захватывающую морскую атаку. Так же считают и военно-морские эксперты из Германии, Швеции и Дании.

Они утверждают, что даже с опытными дайверами команде из шести человек было бы чрезвычайно сложно установить взрывчатку на морском дне на глубине примерно 92 метра, и произвести взрыв силой 2,5 балла по шкале Рихтера.

"Чтобы понимать, как будет работать взрыв при давлении моря на таких глубинах, нужны очень специальные знания. Как там вообще обстоят дела с физикой?" - сказал Йоханнес Рибер, морской офицер и аналитик Датского института стратегии и военных исследований, который назвал мысль об использовании яхты "теорией в духе Джеймса Бонда".

По его словам, остается без ответа, была ли "Андромеда" просто приманкой или лишь частью более широкой операции. Но правдоподобная морская диверсия такого рода, по его словам, требует подводного беспилотника или мини-подводной лодки для установки взрывчатки, а также надводных или специальных подводных буровых судов.

Господин Рибер и другие указывают на фотографии последствий взрыва — изогнутые назад трубы, трещины и воронки на морском дне, и считают их следами действия массивного взрывного устройства весом от 1000 до 1500 кг.

"Это было не несколько штук пластиковой взрывчатки, — сказал господин Рибер. – Здесь сработал мощнейший взрыв".

Тем не менее, один эксперт по подводным трубопроводам и один профессиональный водолаз, входивший в состав группы, прокладывавшей в прошлом году газопровод "Северный поток — 2", не согласились с этим. И эксперт, и водолаз, регулярно работающие в Балтийском море, настаивали на том, что для диверсии хватило бы и относительно небольшого заряда пластиковой взрывчатки, если бы она была помещена точно рядом со швом трубопровода. Они просили не называть их имен, потому что говорили без разрешения компании Nord Stream.

"Это все равно, что зажечь спичку рядом с протекающим бензонасосом — бензин — это все, что вам нужно", — сказал водолаз.

К концу марта российские дипломаты запустили еще одну интригу: они сообщили, что в феврале компания Nord Stream-2 наняла судно для осмотра своих трубопроводов и обнаружила неопознанный объект рядом со швом единственной неповрежденной нитки, примерно в 34 километрах от места взрывов. Компания предупредила об этом как Россию, так и Данию, контролирующую акваторию, в которой был замечен объект.

Даже под давлением главного советника Владимира Путина по внешней политике, который вызвал временного поверенного в делах Дании в Москве, Дания поначалу сопротивлялась предоставлению какой-либо информации компании или России, за исключением публичной публикации размытой фотографии 30-сантиметрового цилиндра, покрытые водорослями.

Однако на прошлой неделе датские власти разрешили Nord Stream 2 осуществить погружение для извлечения объекта, опубликовав фотографии очищенного темного предмета. Министерство обороны Дании заявило, что это может быть часть морского дымового буя.

Но посол России в Дании Владимир Барбин сказал New York Times, что эксперты в Москве считают, что цилиндр был частью взрывного устройства.

"Сохраняющаяся секретность расследования, проводимого Данией, Германией и Швецией, а также отказ сотрудничать с Россией подрывают доверие к нему", — написал Барбин в заявлении для New York Times.

А сам Путин продолжает использовать этот инцидент, чтобы оказать давление на Данию, чтобы она поддержала требования Москвы о совместном международном расследовании. 5 апреля он предупредил, что ситуация в Балтийском море становится "турбулентной в буквальном смысле".

Пока Москва настаивает на совместном расследовании, другие находки указывают на Россию.

Немецкий новостной сайт T-Online в конце марта работал с исследователем открытых источников Оливером Александером, чтобы представить маршруты шести российских кораблей, названия которых были переданы им теми, кого они назвали "разведывательными источниками из страны НАТО".

Их результаты показали, что эти корабли исчезли из спутниковой системы локации 21 сентября — примерно в то же время жители Кристиансо заметили суда, которые исчезли из их приложений — после того, как они отклонились от курса во время публично объявленных российских морских учений.

Эта информация может соответствовать более ранней зацепке, которую, по словам одного немецкого чиновника, в конце прошлого года исследовали немецкие разведывательные службы. Они обнаружили отклонение русских кораблей от своих маршрутов на военных учениях, но не смогли сопоставить эти отклонения с почти 35-километровой дистанцией до места взрыва.

Расследование по открытым источникам также обнаружило датский военный корабль Nymfen, который направился в тот же район, что и российские корабли, через несколько часов после их исчезновения. Он тоже отключил сигнал, когда достиг того места.

Днем позже шведский истребитель пролетел по необычному маршруту над этим районом, а за ним последовал шведский военно-морской корабль, который задержался рядом с местом, где позже взорвался газопровод "Северный поток-1".

Исследователи утверждали, что, возможно, эти силы отправились проверять район взрыва, намекая на то, что некоторые страны могут знать больше, чем они сказали до сих пор.

Дания является самой молчаливой из всех участников расследования, но источники в службах безопасности, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что датские и шведские следователи настороженно относятся к последним открытиям Германии и чувствуют необходимость оказать некоторое давление, чтобы опровергнуть эту версию.

В четверг Матс Юнгквист, старший прокурор Швеции по этому делу, заявил шведской газете Norrkopings Tidningar, что, хотя его расследование не исключает участия во взрыве негосударственных субъектов, только "очень немногие компании или группы" могли бы это сделать. Юнгквист сказал, что версия организации подрыва какими-то государственными субъектами остается наиболее вероятной.

Он намекнул, что его команда наткнулась на несколько отвлекающих маневров в ходе расследования: "Те, кто занимался этим, были осторожны со следами, которые они оставили", — сказал он.

В частном порядке официальные лица Швеции, Германии и Дании утверждают, что у следователей есть причины не делиться результатами, которые могут раскрыть их разведывательные возможности. Союзники также стали настороженно относиться к этому делу после ряда случаев российского шпионажа и проникновения в Европу, в том числе одного в германском разведывательном агентстве.

Делиться информацией может быть не в чьих-либо интересах: раскрытие виновного может привести к непредвиденным последствиям.

Заявление о том, что за нападением стоит Россия, будет означать, что она успешно атаковала важные объекты инфраструктуры на "заднем дворе" Западной Европы, и может вызвать требования о реагировании.

Обвинение украинских боевиков может спровоцировать внутренние дебаты в Европе о необходимости поддержки их восточного соседа.

А упоминание какой-либо западной страны или ее агентов может вызвать глубокое недоверие между государствами Запада, когда они изо всех сил пытаются сохранить единый фронт.

"Есть ли интерес со стороны властей выйти и сказать, кто это сделал? Есть стратегические причины не раскрывать этого субъекта, — сказал Йенс Венцель Кристофферсен, бывший высокопоставленный офицер ВМС Дании, а ныне военный эксперт Копенгагенского университета. - Пока все не выдадут ничего существенного, мы остаемся в неведении обо всем этом — как и должно быть".

Комментарии читателей The New York Times:

chet380

Эта статья – все лишь продолжение пустых усилий, направленных на то, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от изучения и обсуждения подробных доказательств Херша.

Kyle

История Сеймура Херша гораздо более правдоподобна практически во всех отношениях, чем этот детский лепет NYT. Здесь потребуется много доказательств, а их нет.

RK

Невероятно. Столько пустых слов, посвященных многочисленным конкурирующим теориям из всевозможных источников, включая рассказы об "ограниченных свидетельствах" от различных западных спецслужб, но ни слова о том, что статья Сеймура Херша называет США в качестве главного подозреваемого. Ни одного прямого упоминания о какой-либо теории, ставящей США в центр всего этого. Очевидно, что ни один непрофессиональный читатель, включая меня, не может с уверенностью прийти к каким-либо выводам, основанным на этой трясине информации (которая в основном состоит из дезинформации). NYT продолжает давать понять, что исследования любой теории виновности США не обсуждаются. По какой же причине это происходит?

chad

Да что тут говорить? Диверсию осуществили Соединенные Штаты! Ведь они же сами говорили, что сделают это. И вот как оно и получилось в реальности – "мы вам говорили, мы вам сделали". Норвегия, этот важный поставщик газа в Европу, оказала содействие. Читайте внимательно ресурс Substack!

MJ

Все разговоры и намеки на то, что это сделали русские, просто смешны!

Русские никогда не стали бы взрывать собственный трубопровод. Это единственное средство их влияния на Западную Европу, и они всегда могли просто перекрыть вентиль, если бы захотели. Россия на самом деле сильно настаивала на независимом расследовании в ООН, но США и западные страны наложили на него вето.

Ryan Bingham

Следуйте за денежными потоками.

Это конечно же, Норвегия!

JS

Как ловко уводят в сторону от расследования Сеймура Херша.

Даже никакого упоминания!

Clark

Треп на пустом месте.

Если принять намеки, что это сделали русские, то почему бы США не настаивать на том, чтобы ООН провела расследование, как это делает Россия? Вместо этого США расследование заблокировали. Согласно недавней статье в Washington Post, "один высокопоставленный европейский дипломат сказал: "Не говорите о Nord Stream". Западные лидеры не видят никакой пользы в том, чтобы копнуть слишком глубоко и найти неудобный ответ".

DennisMcG

Возможно такое, что за этой диверсией стоят США? Да, абсолютно.

Правы ли все эксперты по разведке, без сомнения заявляющие, что за взрывом стоят США? Да, абсолютно.

Tim J

Разве Байден не говорил, что США ликвидируют трубопровод за пару месяцев до того, как это произошло?

Разве это не важнейший контекст, который следует добавить в статью?

Есть ли у нас другие примеры того, когда мировые лидеры обещают ликвидировать иностранные трубопроводы? Я об этом не слышал, но может ошибаюсь.

Разве это так уж невероятно, что страна, президент которой пообещал ликвидировать трубопровод, и является страной, ликвидировавшей трубопровод?

Lorna Salzman

Угроза Байдена ликвидировать трубопровод дала Путину или каким-то негосударственным агентам откуда-либо еще прекрасный повод уничтожить "Северный поток" и возложить ответственность за это на США. Потеря трубопровода снижает энергетические доходы России, но огромные пропагандистские выгоды от обвинения США или Украины в диверсии значительно перевешивают эти денежные потери.

Eden

Это сделали США и Великобритания.

Martin

Конечно, подрыв газопровода совершили США. Именно у нас в Америке есть возможности и очевидный мотив. Комментарии Байдена о том, что США положат конец "Северному потоку", если русские вторгнутся на Украину, просто добавляют больше дыма. Очевидно, никто не собирается говорить прямо, но есть масса косвенных доказательств.

Niklas Bjørn

Нет никакой необходимости устанавливать, кто стоит за этими взрывами. Важно то, что трубопровод разрушен, и чтобы он не заработал вновь.

jackson

"Нет никакой необходимости устанавливать, кто стоит за этими взрывами".

Ну у вас и понятия о демократии, господин Niklas Bjørn.

Добро пожаловать в антидемократический лагерь и его антидемократические воззрения, согласно которым государства имеют право участвовать в тайных диверсионных операциях за спиной своих граждан!

Butch

Так что? NYTтак и будет нас кормить пустыми спекуляциями, или все-таки займется серьезными доказательствами?

Alan

Весьма вероятно (я вынужден даже удерживать себя от того, чтобы не назвать это достоверным), что отчет Херша очень близок к истине. Подрыв Nordstream был работой США. Любое другое возможное объяснение — просто дымовая завеса.

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