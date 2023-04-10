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Интерфакс-АВН

США перебросили на Ближний Восток подлодку, способную нести свыше 150 крылатых ракет

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Подводная лодка ВМС США типа Virginia
Подводная лодка ВМС США типа Virginia.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class James S. Hong via ABACAPRESS.COM/Reuters Connect

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - ВМС США перебросили на Ближний Восток подлодку, способную нести до 154 крылатых ракет "Томагавк", сообщает в субботу Associated Press (AP).

Представитель базирующегося в Бахрейне Пятого флота ВМС США Тимоти Хоукинс пояснил, что подлодка уже прошла через Суэцкий канал. По словам Хоукинса, передислокация подлодки "поможет обеспечивать региональную безопасность и стабильность на море". Одна из задач Пятого флота - патрулирование стратегически важного Ормузского пролива.

Агентство отмечает, что командование ВМС США обычно публично не рассказывает о подобных перемещениях подлодок. AP предполагает, что в данном случае Вашингтон стремится напомнить Ирану о своих военных возможностях.

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Страны
Бахрейн
Иран
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
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