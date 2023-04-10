Кадыров считает, что контрнаступление ВСУ сыграет на руку российским военным

Как отметил глава Чечни, для удачного контрнаступления "нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих"

ГРОЗНЫЙ, 8 апреля. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что анонсированное контрнаступление ВСУ может сыграть на руку российским военным. Такое мнение он выразил в публикации в своем Telegram-канале в субботу.

"Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих", - написал Кадыров, отметив, что позиции российских военных "выгодные, укрепленные". По его словам, "тактика боев отшлифована, приёмы и маневры противника угадываемы". "Оборонная позиция наших войск позволит использовать меньше ресурсов", - заявил глава Чечни.

Кадыров считает, что контрнаступление "украинских сатанистов" и натовских наемников будет на руку российским военным по всем пунктам. "Ну и как вишенка на торте - трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных, которые на камеру как всегда окажутся военными поварами или электриками", - написал глава Чечни. По его словам, "везде одни плюсы". "Так что, если натовцы и украинские нацисты захотят контратаковать в каком-либо направлении, убедительно прошу их захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения", - отметил Кадыров.