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ТАСС

Над Феодосией сбили ракету, запущенную с территории Украины

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Источник изображения: Виталий Невар/ ТАСС, архив

Жертв и разрушений нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Ракету, запущенную со стороны Украины, сбили над Феодосией на восточном берегу Крыма, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины", - написал он. 

Как сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, жертв и разрушений нет. 

"Обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма. Жертв и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале. 

Украина за последние недели несколько раз пыталась атаковать инфраструктуру Крыма с помощью беспилотников. 21 марта на севере полуострова обломки повредили дома, магазин, склад и корпуса техникума, был ранен мужчина. Олег Крючков сообщал, что целью были гражданские объекты, поскольку военных вблизи нет. Надводные беспилотники 22 марта пытались проникнуть в Севастопольскую бухту, Черноморский флот отбил атаку. Под Симферополем 29 марта также был сбит летательный аппарат, он упал в поле, жертв и разрушений нет.

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Страны
Украина
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1 комментарий
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10.04.2023 18:38
https://svpressa.ru/war21/article/368627/
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