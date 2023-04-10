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ТАСС

Arianespace в июне запустит два европейских военных спутника

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Источник изображения: Фото: TASS/imago stock&people

Как отметил гендиректор предприятия Стефан Исраэль, один из них будет предназначен для Франции, другой для Германии

ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Компания - оператор космических запусков Arianespace в июне выведет на орбиту два военных спутника с помощью ракеты Ariane 5. Об этом в субботу сообщил генеральный директор предприятия Стефан Исраэль в эфире радиостанции France Info.

"Последняя Ariane 5 доставит в июне [на орбиту] два военных спутника: один для Франции, другой для Германии. На одной из первых Ariane 6 будет запущен третий французский оптический спутник. Это [военные запуски] один из элементов нашей деятельности, но главным образом мы занимаемся гражданскими спутниками", - отметил он.

При этом Исраэль не стал уточнять сроки первого запуска новой ракеты Ariane 6, который уже неоднократно откладывался. "Не хочу называть точный месяц и день, чтобы не ввести в заблуждение, но могу сказать, что задача запустить до конца года поставлена. Есть еще ряд этапов, которые нужно пройти, и мы будем наблюдать за их прохождением, чтобы потом сказать, как мы справляемся с поставленной целью", - сказал глава компании.

Изначально планировалось, что первый пуск Ariane 6 будет осуществлен до конца 2020 года, однако впоследствии он несколько раз переносился из-за пандемии COVID-19, а также в связи с трудностями при разработке ракеты. 

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Страны
Германия
Франция
Компании
Arianespace
Проекты
2020-й год
Ariane РН
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