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Интерфакс-АВН

Подразделение ВС Белоруссии в рамках проверки боеготовности совершило марш на колесной и гусеничной технике

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Т-72Б3 ВС Белоруссии
Т-72Б3 ВС Белоруссии.
Источник изображения: МО РБ

Минск. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - В рамках проверки боеготовности белорусской армии одно из подразделений Вооруженных сил республики совершило марш в район назначения, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии в субботу.

"Одно из подразделений, привлекаемое к проверке боевой готовности Вооруженных Сил, доукомплектованное военнообязанными, успешно совершило марш на колесной и гусеничной технике в назначенный район", - проинформировали в военном ведомстве.

Отмечается, что в назначенном районе подразделение осуществляет мероприятия боевого охранения и маскировки, оборудует полевой лагерь.

"На полигоне подразделением будут отработаны вопросы боевого слаживания, личный состав выполнит упражнение контрольных стрельб", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также проинформировали о том, что в одной из проверяемых бригад проводится прием мобилизационного гостранспорта, который будет использоваться при выполнении поставленных задач. Проводится проверка состояния техники, инструктаж личного состава водителей.

В понедельник в военном ведомстве республики сообщили о начале проверки боеготовности Вооруженных сил республики.

Сообщалось, что "мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки".

Общее руководство проверкой возложено на Государственный секретариат Совета безопасности Белоруссии.

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Белоруссия
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