Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения с целью повышения готовности войск

СУХУМ, 8 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения, особое внимание во время учений будет уделено отработке вопросов комплексного поражения противника современными силами и средствами, сообщает в субботу пресс-служба минобороны республики.

Мероприятия подготовки штабов и войск проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки Вооруженных сил Абхазии и России.

"В Вооруженных силах Абхазии начались широкомасштабные учения", - говорится в сообщении.

Основная цель учений – повысить готовность штабов и войск, уровень их слаженности при решении внезапно возникающих задач. Учения начались с проверки боевой готовности органов военного управления и войск с выходом их на полигоны и незнакомые участки местности. На всех этапах будут отработаны сложные учебные задачи, максимально приближенные к реальным, на постоянно развивающемся оперативном фоне.

"Особое внимание будет уделено отработке вопросов комплексного поражения противника современными силами и средствами, организации и поддержания взаимодействия всех видов и родов войск Вооруженных Сил", - уточнили в ведомстве.

На различных этапах учений примут участие силы и средства силовых структур Абхазии, участвующие совместно с вооруженными силами в решении задач обеспечения военной безопасности.