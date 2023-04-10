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РИА Новости

Китайские военные объяснили необходимость учений вблизи Тайваня

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Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Представитель НОАК Ши И: военные учения КНР вблизи Тайваня призваны защитить суверенитет

МОСКВА, 8 апреля/ Радио Sputnik. Военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи Тайваня – предупреждение сепаратистским и внешним силам, а также необходимая мера защиты суверенитета КНР, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования китайской армии Ши И.

"Это серьезное предупреждение в отношении сговора и провокаций сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, с внешними силами", – цитирует его РИА Новости.

Ранее в субботу Ши И сообщил, что китайские военные 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проведут учения и патрулирование морской акватории и воздушного пространства вокруг Тайваня.

Министерство обороны острова в свою очередь сообщило, что пристально следит за маневрами, которые проводит НОАК.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщало, что Китай начал патрулирование в Тайваньском проливе.

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Страны
Китай
Тайвань
Проекты
Военные учения
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