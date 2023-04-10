Алжир получил первый корвет китайской постройки нового типа

Сообщают, что 6 апреля 2023 года в Алжир прибыл и был официально введен в состав военно-морских сил Алжира головной корвет El Moutassadi (бортовой номер "940") нового проекта F15A китайской постройки, в серии из шести единиц. На церемонии ввода корвета в строй присутствовал заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Алжира генерал-лейтенант Саид Чанегриха.

Прибытие в Алжир головного построенного в Китае для ВМС Алжира корвета El Moutassadi (бортовой номер "940") проекта F15A, 06.04.2023 (с) кадр репортажа алжирского телевидения (via Телеграм-канал "Милитарист")

Контракт на постройку корветов нового экспортного корвета F15A был заключен Алжиром с китайской стороной в начале 2020 года. Хотя общий размер заказа традиционно указывается в шесть кораблей, однако, по ряду сообщений, твердый заказ изначально распространялся на два корабля, а остальные четыре находятся в опционе.

Конструктивно экспортный проект корвета F15A считается вариантом ранее строившихся большой серией для ВМС НОАК корветов проекта 056. Строительство корветов проекта F15A для Алжира ведется в Шанхае на верфи Hudong-Zhonghua Shipyard судостроительного объединения Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Company, входящего в состав китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC).

Головной корвет El Moutassadi (бортовой номер "940") был спущен на воду в Шанхае 24 августа 2021 года и вышел на заводские ходовые испытания 27 августа 2022 года. 23 февраля 2023 года корвет вышел в самостоятельный переход из Шанхая в Алжир, куда прибыл 6 апреля, посетив по пути ряд портов азиатских стран. Второй строящийся корвет, как считается, должен быть сдан Алжиру к концу 2023 года.

Корвет проекта F15A имеет полное водоизмещение около 1500 тонн и длину 90 метров. Энергетическая установка двухвальная дизельная, обеспечивающая скорость полного хода до 25 узлов. Дальность плавания 3500 миль на экономической скорости 16 узлов. Экипаж 78 человек.

Корвет имеет на вооружении четыре противокорабельные ракеты YJ-83, одну 10-зарядную пусковую установку ЗРК малой дальности HHQ-10 (L-3000N), одну 76-мм универсальную артиллерийскую установку H/PJ-26, два 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки H/PJ-15, два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата и две реактивные бомбометные установки. Корабль имеет взлетно-посадочную площадку для вертолёта.

Ранее таже верфь Hudong-Zhonghua Shipyard корпорации CSSC по контракту 2012 года осуществила строительство для ВМС Алжира трех более крупных корвветов экспортного проекта С28А (типа Adhafer) полным водоизмещением 2880 тонн и длиной корпуса 120 метров, сданных в 2015-2016 годах.

Головной построенный в Китае для ВМС Алжира корвет El Moutassadi (бортовой номер "940") проекта F15A выходит из Шанхая для перехода в Алжир, 23.02.2023 (с) justin_zhuyan / www.shipspotting.com