Войти
bmpd.livejournal.com

Алжир получил первый корвет китайской постройки нового типа

380
0
0

Сообщают, что 6 апреля 2023 года в Алжир прибыл и был официально введен в состав военно-морских сил Алжира головной корвет El Moutassadi (бортовой номер "940") нового проекта F15A китайской постройки, в серии из шести единиц. На церемонии ввода корвета в строй присутствовал заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Алжира генерал-лейтенант Саид Чанегриха.

Прибытие в Алжир головного построенного в Китае для ВМС Алжира корвета El Moutassadi (бортовой номер "940") проекта F15A, 06.04.2023 (с) кадр репортажа алжирского телевидения (via Телеграм-канал "Милитарист")

Контракт на постройку корветов нового экспортного корвета F15A был заключен Алжиром с китайской стороной в начале 2020 года. Хотя общий размер заказа традиционно указывается в шесть кораблей, однако, по ряду сообщений, твердый заказ изначально распространялся на два корабля, а остальные четыре находятся в опционе.

Конструктивно экспортный проект корвета F15A считается вариантом ранее строившихся большой серией для ВМС НОАК корветов проекта 056. Строительство корветов проекта F15A для Алжира ведется в Шанхае на верфи Hudong-Zhonghua Shipyard судостроительного объединения Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Company, входящего в состав китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC).

Головной корвет El Moutassadi (бортовой номер "940") был спущен на воду в Шанхае 24 августа 2021 года и вышел на заводские ходовые испытания 27 августа 2022 года. 23 февраля 2023 года корвет вышел в самостоятельный переход из Шанхая в Алжир, куда прибыл 6 апреля, посетив по пути ряд портов азиатских стран. Второй строящийся корвет, как считается, должен быть сдан Алжиру к концу 2023 года.

Корвет проекта F15A имеет полное водоизмещение около 1500 тонн и длину 90 метров. Энергетическая установка двухвальная дизельная, обеспечивающая скорость полного хода до 25 узлов. Дальность плавания 3500 миль на экономической скорости 16 узлов. Экипаж 78 человек.

Корвет имеет на вооружении четыре противокорабельные ракеты YJ-83, одну 10-зарядную пусковую установку ЗРК малой дальности HHQ-10 (L-3000N), одну 76-мм универсальную артиллерийскую установку H/PJ-26, два 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки H/PJ-15, два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата и две реактивные бомбометные установки. Корабль имеет взлетно-посадочную площадку для вертолёта.

Ранее таже верфь Hudong-Zhonghua Shipyard корпорации CSSC по контракту 2012 года осуществила строительство для ВМС Алжира трех более крупных корвветов экспортного проекта С28А (типа Adhafer) полным водоизмещением 2880 тонн и длиной корпуса 120 метров, сданных в 2015-2016 годах.

Головной построенный в Китае для ВМС Алжира корвет El Moutassadi (бортовой номер "940") проекта F15A выходит из Шанхая для перехода в Алжир, 23.02.2023 (с) justin_zhuyan / www.shipspotting.com

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Китай
Продукция
F-15
HQ-10
YJ-82
Проекты
2020-й год
Тип-056
Похожие новости
19.12.2022
Арабский мир выстраивает отношения с Поднебесной
15.03.2021
Корветы Черного дракона
12.10.2020
Китайский флот взял количеством, но прирастает качеством
15.09.2016
Спущен на воду 36-й корвет «Тип-056» для ВМС НОАК
24.07.2015
В Китае завершается строительство двух корветов C13B для ВМС Бангладеш
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 19:48
  • 6
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 10.04 18:51
  • 47807
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 18:38
  • 1
Над Феодосией сбили ракету, запущенную с территории Украины
  • 10.04 15:58
  • 2
Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине
  • 10.04 15:23
  • 42
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.04 14:16
  • 1
ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине
  • 10.04 13:19
  • 1
В Кремле не сомневаются, что Белоруссия при необходимости заступится за РФ - Песков
  • 10.04 09:02
  • 6
Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса
  • 09.04 23:52
  • 2436
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.04 22:49
  • 6
«Российская артиллерия начала «голодать»: в прессе США заявлено о якобы истощении запасов снарядов
  • 09.04 17:43
  • 2
Секретарь СНБО Украины: Информацией о времени и месте контрнаступления ВСУ владеют не более 3-5 человек на планете
  • 09.04 11:59
  • 2
«Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов
  • 09.04 04:27
  • 8
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 08.04 10:59
  • 6
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 08.04 10:34
  • 25
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение