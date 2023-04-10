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Вступив в НАТО, финны захотели "иметь свою голову на плечах"

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Совет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Ilta-Sanomat: вступив в НАТО, финны захотели контролировать свою судьбу сами

Вступление Финляндии в НАТО дает альянсу новые возможности для сбора информации о передвижении российских вооруженных сил, пишет Ilta-Sanomat. Но страна не должна быть в организации ведомым игроком, предостерегает автор статьи. Финны должны контролировать свою судьбу сами.

Редакционная статья

Четвертого апреля в истории Финляндии произошло серьезное событие: в штаб-квартире НАТО был поднят флаг Финляндии. Министр иностранных дел Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) подписал документ о присоединении Финляндии к альянсу, который был передан госсекретарю США Энтони Блинкену (Antony Blinken). Финляндия официально присоединилась к НАТО.

Президент Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) подвел итог сложившейся ситуации. Президент России Владимир Путин хотел предотвратить расширение НАТО и не хотел, чтобы Финляндия к нему присоединилась. Но финны не любят, когда ими командуют. Они не потерпят этого даже от Кремля. Спецоперация против Украины не улучшила положение России, а ухудшила его.

Финляндия обратилась с просьбой о защите к оборонному альянсу, потому что сейчас это необходимо. Чтобы ситуация на Украине не повторились в Финляндии, страна попросила поддержки у НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) считает, что теперь у Финляндии появились самые могущественные друзья и союзники. Это действительно так.

Финляндия не станет балластом для НАТО. Для страны таких размеров она располагает значительными силами обороны. Ее военные силы обладают как раз такими навыками, которые необходимы в современном мире, как показали события на Украине.

Вступление Финляндии в НАТО дает альянсу новые возможности для сбора информации о передвижении российских вооруженных сил. Теперь Европе будет легче подготовиться к новым печальным сюрпризам.

Членство Финляндии укрепит защиту наших южных соседей в странах Прибалтики. Из-за сопротивления Турции и промедления со стороны Венгрии со вступлением Швеции в НАТО придется подождать. Мы надеемся, что Швеция тоже скоро вступит в НАТО — и тогда страны Северной Европы окажутся в альянсе в полном составе.

Сейчас внимание Финляндии и НАТО сосредоточено на действиях России. Мы надеемся на справедливое завершение украинского конфликта.

Однако восток — не единственное направление, о состоянии которого сейчас беспокоится НАТО. Взгляд организации постоянно обращен на неспокойный Ближний Восток и Северную Африку, конфликты в которых не касаются Финляндии напрямую. И все же теперь Финляндии надо быть готовой к тому, что ей придется определяться со своей позицией касательно действий НАТО и даже принимать в них участие в случае необходимости.

Но Финляндия не должна быть в НАТО ведомым игроком. Нам нужно будет уметь постоять за себя, даже если это может кому-то не понравиться. Финны хотят контролировать свою судьбу сами.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Венгрия
Россия
США
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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