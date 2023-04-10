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ТАСС

Британский полковник сравнил утечку документов о наступлении ВСУ с операцией "Мясной фарш"

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: belvpo.com

Филип Ингрем подчеркнул, что если в открытом доступе оказались подлинные документы Пентагона, то эта ситуация станет "крупным позором" для властей США

ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. Утечка секретных военных документов о планах США и НАТО по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным на весну контрнаступлением Украины может быть частью целенаправленной кампании по дезинформации. Такое мнение в пятницу выразил британский эксперт по кибербезопасности полковник Филип Ингрем в эфире телеканала Sky News.

По его словам, в документах содержится информация о сроках начала украинского контрнаступления, что "может быть полезно" России. Как отметил полковник, "утечки такого рода крайне необычны", однако ввиду наличия нескольких версий документов на эту тему есть вероятность, что речь идет о намеренном вбросе. Ингрем заявил, что ситуация с утечкой секретных сведений напоминает ему операцию "Мясной фарш" времен Второй мировой войны.

Тогда британская операция по дезинформации была направлена на то, чтобы убедить германское командование в существовании планов союзников о вторжении в Грецию и Сардинию в середине 1943 года, в то время как истинной целью союзных войск была высадка на Сицилии. В результате инсценированной авиакатастрофы в Германию попали поддельные "секретные документы" о планах союзников: они были найдены в чемодане, прикрепленном к запястью трупа якобы британского офицера, которого вынесло к берегам Испании. В течение нескольких дней испанские власти передали Германии попавшие в их распоряжение сведения.

В то же время Ингрем подчеркнул, что если в открытом доступе оказались подлинные документы Пентагона, то эта ситуация станет "крупным позором" для американских властей. При этом полковник выразил мнение, что утечка документов вряд ли скажется на планах контрнаступления ВСУ, поскольку в конечном счете именно украинское командование определит подходящее место и время для начала наступательных действий. 

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